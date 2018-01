Za studencki obiad zapłacili ponad 4500 zł! Tak okradają turystów nad Adriatykiem

1100 euro czyli ponad 4500 zł zapłaciło czterech japońskich studentów za obiad w restauracji w Wenecji – podały włoskie media. Oszukani klienci zgłosili sprawę policji. Przypomina się, że to kolejny przypadek wyjątkowo słonego rachunku w tym mieście.

Młodzi ludzie z Japonii, studiujący na uniwersytecie w Bolonii podczas wycieczki do Wenecji poszli na obiad w historycznym centrum do zwyczajnej restauracji, gdzie – jak podkreślono – nie zamówili wykwintnego wina ani wyszukanych dań, tylko smażone warzywa i ryby na pierwsze danie oraz cztery befsztyki i wodę.

Otrzymali rachunek, który opiewał na 1100 euro. Zapłacili, choć nie mogli uwierzyć własnym oczom – opowiedział przewodnik, który oprowadzał ich nad Canal Grande, ale w lokalu z nimi nie był.

Dodał, że trzy pozostałe osoby z tej wycieczki poszły na obiad do innej restauracji, ale i one miały pecha, bo za trzy porcje makaronu z rybą zażądano od nich 350 euro.

Turyści, bardzo oburzeni według relacji przewodnika, zawiadomili policję o tym, co się stało. Ponieważ zapłacili kartą kredytową, mają dowód oszustwa, jakiego ofiarą padli.

W listopadzie troje zagranicznych turystów otrzymało niedaleko placu Świętego Marka rachunek za obiad, złożony z ryb na sumę 560 euro. Napisali w tej sprawie list do burmistrza podkreślając, że kelnerzy wykorzystali ich nieznajomość włoskiego i przynosili dania, których oni nie zamawiali.

Burmistrz Luigi Brugnaro stanął wtedy w obronie restauratora, który przekonał go, że klienci nie odesłali nic do kuchni i zjedli wszystko, co im przyniesiono.(PAP)