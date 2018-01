Zrobiło się niebezpiecznie! „Wzywamy Rosję do zaprzestania tych działań”

Nad Morzem Czarnym doszło w poniedziałek do „niebezpiecznej interakcji” między rosyjskim wojskowym odrzutowcem i amerykańskim samolotem zwiadowczym US Navy – podał we wtorek w oświadczeniu Departament Stanu USA. Statki powietrzne minęły się w odległości 1,5 metra.

„Wzywamy Rosję do zaprzestania tych niebezpiecznych działań zwiększających ryzyko błędnego obliczenia, stanowiących zagrożenie dla załóg obu stron i (mogących stać się przyczyną) zderzenia w powietrzu” – czytamy w oświadczeniu cytowanym przez Reutersa.

(PAP)