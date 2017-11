Europejski Nakaz Aresztowania dla premiera Katalonii. Czy Puigdemont poprosi o azyl w Belgii?

Hiszpański sąd wydał Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) odsuniętego od władzy premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta – poinformował w czwartek późnym wieczorem jego belgijski adwokat, Paul Bekaert. Zaprzeczają jednak temu źródła sądowe w Madrycie.

„Oznacza to w praktyce, że hiszpański wymiar sprawiedliwości wyśle teraz wniosek o ekstradycję do prokuratury federalnej w Brukseli” – powiedział Bekaert w rozmowie z belgijską stacją VRT.

Czytaj też: Kataloński rząd w więzieniu. Posiedzą w Madrycie

Poinformował także, że Hiszpania wydała nakazy aresztowania także czterech byłych ministrów katalońskiego rządu, którzy tak jak Puigdemont przebywają w Belgii.

Prawnik podkreślił, że jego klient pozostanie w Belgii i że, zobowiązał się do pełnej współpracy z władzami tego kraju. Gdy wniosek o ekstradycję zostanie przesłany do sądu belgijskiego, będzie on miał 60 dni na zbadanie sprawy.

„W przypadku, gdy wniosek o ekstradycję zostanie zatwierdzony przez belgijskiego sędziego, pan Puigdemont odwoła się” – zapowiedział Bekaert.

Tymczasem według Reutersa hiszpański sąd jeszcze nie wydał nakazu aresztowania Puigdemonta. Agencja pisze, powołując się na źródło w Sądzie Najwyższym, że ENA zostanie wydany „najprawdopodobniej” w piątek.

Również agencja AFP, powołując się na źródło w sądowe w Madrycie, poinformowała, że hiszpański sąd w piątek wyda nakaz aresztowania byłego premiera Katalonii.

27 października po południu hiszpański Senat zaaprobował przejęcie przez rząd Mariano Rajoya władzy w Katalonii, by zahamować proces odrywania się tego regionu od reszty kraju. Nastąpiło to krótko po przyjęciu przez kataloński parlament w tajnym głosowaniu rezolucji o ustanowieniu niezależnej od Hiszpanii Republiki Katalonii.

Czytaj też: Hiszpański sąd wzywa przywódcę Katalończyków na przesłuchanie. Puigdemont „chowa” się Belgii i bez gwarancji nie chce się stawić

Na mocy uruchomionego przez hiszpański Senat artykułu 155 hiszpańskiej konstytucji, ograniczającego autonomię Katalonii, premier Rajoy wyznaczył wicepremier Hiszpanii Sorayę Saenz de Santamarię do objęcia tymczasowej funkcji koordynatora ds. Katalonii.

28 października rano Madryt opublikował w internecie decyzję dotyczącą odwołania premiera Puigdemonta, członków jego gabinetu oraz ponad 130 wysokich rangą katalońskich urzędników. Równocześnie nastąpiła publikacja daty przedterminowych wyborów parlamentarnych w Katalonii, które odbędą się 21 grudnia br.(PAP)

Przeczytaj też: Rosjanki rozebrały się dla wielkiego knura. Hollywoodzki producent zamieszany w seks skandale ma jednak wielbicielki [VIDEO]

Zobacz też: Koszmarny wypadek w Rosji. Auto dosłownie eksplodowało na środku jezdni [VIDEO]

Czytaj też: Sensacyjne odkrycie w piramidzie Cheopsa. „Pierwsze od ponad 100 lat”. Pomogły go dokonać detektory badające promieniowanie z kosmosu