Facebook cenzuruje Janusza Korwin-Mikkego. Usunęli mu wpis. Zobacz co było w ocenzurowanym tekście

Jak poinformował Janusz Korwin-Mikke na Facebooku, administracja portalu usunęła z jego wpis z 2015 roku negujący zasadność surowego karania atrakcyjnej nauczycielki, która uwiodła swojego ucznia.

W swoim zakazanym wpisie Janusz Korwin-Mikke stwierdził „kobiety powinny mieć przywileje, a nie „równe prawa”. Równouprawnienie jest dla kobiet szkodliwe – tu zabawny (dla nas) ale tragiczny dla zainteresowanej przykład.

P.Ginewra Krystyna Fichter, nauczycielka z Florydy, uwiodła trzech swoich uczniów. Oczywiście babę należało wywalić ze szkoły i zapewne zażądać odszkodowania (bo szkoła traci renomę!) – ale p.Fichter trafiła pod sąd i otrzymała… 22 lata więzienia!!!

Dlaczego? Dlatego, że sędzia czuł się związany zasadą równouprawnienia. Prokuratorka, p.Ashley Krieger, powiedziała: „Powinna otrzymać taką samą karę jak mężczyzna, który uwiódłby trzy siedemnastoletnie dziewczyny. Gdyby w takiej sytuacji znalazł się mężczyzna byłby pogrzebany. Dlatego (podkreślam to słowo: DLATEGO – JKM) żądam dla niej 25 lat więzienia w stanie Floryda”.

Tymczasem nie ma tu żadnego porównania. Nie ma symetrii. Uwiedzenie dziewczyny powoduje skutki często nieodwracalne – zwłaszcza, jeśli była dziewicą. Skutki te, oczywiście, nie muszą być tragiczne – ale mogą. A jeszcze może zdarzyć się ciąża. Dlatego prawo chroni kobiety. Natomiast ci chłopcy nie odnieśli żadnej szkody. Zdobyli pewne doświadczenie seksualne, czegoś się nauczyli – na czym skorzystają ich przyszłe żony.

Mężczyźnie przygodny romans nie wyrządza żadnych szkód. Dlatego nie ma najmniejszego powodu, by ich chronić tak samo! Ciekawe, co by było, gdyby zamiast p.Fichter uwiódł ich jakiś homoś albo (tfu!) „gej”? Zakład, ze nie zostałby skazany!

Ciekawe, ale za p.Ginewrą ujęły się… rosyjskie feministki! Oczywiście według postępowców oznacza to, że w tej zacofanej Rosji nawet feministki są „szowinistkami seksualnymi” (Tłumaczenie: „W Stanach babce za seks z 17-latkami dali 22 lata więzienia – u nas w Chimkach za to samo dali 3000 rubli grzywny”)

A proszę pamiętać, że Rosja jest MNIEJ tolerancyjna, niż Zachód! 3000 rubli = 300 zł. Chimki – miasto pod Moskwą, 200.000 ludzi, przemysł kosmiczny i zbrojeniowy.

Widać: jacyś normalni ludzie…)”.

Jan Bodakowski

O opiniach prezesa pisaliśmy w

JKM: Przyczyną upadku Polski w 1939 roku był brak broni, wynikający z socjalizmu sanacji. Nie powtarzajmy tego błędu