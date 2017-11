Fala bredni w światowych mediach na temat Marszu Niepodległości. Ale i tak wszystkich przebija CNN

Było już wszystko: zlot pogan, faszystów i białych rasistów. Ciężko jednak znaleźć coś durniejszego na temat Marszu Niepodległości, niż to co napisał na swym portalu CNN. Według tej stacji w Warszawie 11 listopada odbyły się protesty nacjonalistów.

Tysiące ludzi flagami i racami przyłączyło się w sobotę w Dień Niepodległości do maszerujących nacjonalistów, którzy tego dnia protestowali w całej Polsce – tak zaczyna się artykuł napisany przez niejakiego Matthew Day dla CNN.

Dalej ten idiota pisze tak: Protestujący nieśli transparenty z napisami: „Biała Europa musi być biała” i „Módlmy się o holocaust islamu”.

Ponadto według tego niego wielu z demonstrujących było zamaskowanych i krzyczało „Śmierć wrogom ojczyzny”.

Dalej pisze ci on, że ci protestujący mają małe poparcie, ale pomaga im rząd, który uderza w nacjonalistyczne tony i kreuje atmosferę nietolerancji i ksenofobii. Idiota pisze też iż pojawiły się grupy demonstrantów, którzy potępiali protesty i uznali, że nacjonaliści „skradli” Święto Niepodległości.

To nie pierwszy artykuł z bredniami na temat Marszu Niepodległości. Wczoraj idiotka Vanessa Gera, która jest korespondentką Associated Press napisała, że Marsz Niepodległości był zlotem faszystów, pogan i białych rasistów. Jej brednie powieliło wiele mediów, a brytyjski dziennik Daily Mail nawet ukradł jej artykuł.

Złodziej z tej gazety, niejaki Tariq Tahir skopiował słowo w słowo po tej idiotce i podpisał własnym nazwiskiem.

Do grona idiotów przyłączył się też były doradca Clintonowej Jesse Lehrich, który na Twitterze napisał iż ulicami Warszawy przemaszerowało 60 tys. nazistów.

Komentarz: W całej sprawie nie chodzi tylko o brednie i kalumnie na temat Polski. Chodzi też o to, jaki obraz świata przedstawiają nam media. To z nich czerpiemy wiedzę na temat tego co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, Europie, Izraelu etc. Ile jest więc prawdy w tym co piszą, skoro na temat Polski publikują takie idiotyzmy.

