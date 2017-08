Witold Gadowski na portalu YouTube w programie „Komentarzu Tygodnia” wypowiedział się o finansowaniu przez Arabię Saudyjską dziennikarzy.

Oczywiście chodzi tutaj o przekupienie mediów, by pisały tylko pozytywnie o islamie. Każdy akt terrorystyczny ma być opisywany tak by nie łączyć go z religią islamu.

Publicysta opowiada także o bezpieczeństwie polski.