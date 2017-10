Gigantyczna eksplozja w stolicy kraju. Wyglądało to jak atak jądrowy! Wybuchła panika [VIDEO]

Gigantyczna eksplozja w stolicy kraju. Potężny wybuch w centrum Akry wstrząsnął miastem, ludzie uciekali w popłochu. Wybuch przypominał kulę ognia niczym wybuch atomowy. Są ranni i zabici.

Niesamowite zdarzenia miało miejsce w stolicy Ghany Akry. Na stacji paliw doszło do ogromnej eksplozji.

Wybuch był tak silny, że kula ognia przypominała grzyb atomowy.

Nagrania z momentu wybuchu i krzyki mieszkańców pokazują jak wszyscy byli przerażeni tym co widzą.

Pożar zaczął się na stacji należącej do państwowej firmy Ghana Oil Company Ltd, potem przeniósł się na drugą stację firmy Total.

-Niestety zginęli ludzie, ale dopiero liczymy ofiary. Spodziewamy się wielu rannych – stwierdził wice minister ds. informacji, Kojo Oppong Nkrumah

Jak czytamy w Daily Mail lokalne media zwróciły uwagę na niefortunny zbieg okoliczności.

Ten przypominający atak jądrowy wybuch miał miejsce przy Atomic Junction, czyli przy rondzie o nazwie „atomowe”.

Jak czytamy w brytyjskich mediach ten potężny wybuch był konsekwencją pożaru na stacji benzynowej.

Widok „atomowego” grzyba spowodował, że ludzie popadli w panikę. Do ucieczki na widok wybuchu rzuciły się tysiące ludzi.

-„Nagle usłyszeliśmy głośne „boom „i błysk eksplozji, która sprawiła, że ​​budynek po prostu zatrząsł się w posadach, a światło zgasło – powiedział jeden ze świadków eksplozji.

Jak czytamy w Daily Mail :opustoszał kampus pobliskiego uniwersytetu.

Świadkowie twierdzą, że fala uderzeniowa i ciepło bijące z pożaru odczuwalne było z kilku kilometrów.

Poniżej nagrania.

