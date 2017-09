Gigantyczna goła baba stanie w Waszyngtonie. Będzie w niej taka moc, że Trump spuści wzrok

Marco Cochrane, amerykański artysta z Włoch w całych Stanach Zjednoczonych rozstawia gigantyczne figury gołych bab. Kolejny chce postawić w Waszyngtonie, naprzeciw Białego Domu, by zaprotestować przeciwko dyskryminacji kobiet w USA

Marco Ochrane znalazł znacznie lepszy sposób zarabiania pieniędzy niż Ryszard Ochódzki, bohater filmu „Miś”. Zamiast zrobić jednego słomianego misia, konstruuje, a potem niszczy figury gołych bab, a czasami chłopów. Postawił je już w wielu miejscach w USA, tym razem padło na Waszyngton.

Goła baba ma stanąć na w pobliżu pomnika Waszyngtona, pierwszego prezydenta USA i Kapitolu, siedziby Kongresu, dokładnie naprzeciwko Białego Domu. Baba ma być wielka – 15-metrowa, więc będzie miała widok na siedzibę prezydenta USA, gdzie urzęduje Donald Trump, według artysty prześladowca kobiet. Figura ma znaleźć się na miejscu przed 28 marca, kiedy to zaplanowany jest wielki marsz w obronie niewiast.

Zobacz koniecznie: Tak się bawi „Europejczyk” Andrzej Chyra. Zobacz pijackie wybryki nowej gwiazdy lewicy [GALERIA]

Na razie artysta i jego współpracownicy zbierają pieniądze, by zdemontować babę stojącą w San Francisco i przewieźć ją do Waszyngtonu. Potrzebują ok. 100 tys dolarów, a zebrali już 20 tys. Artysta poszukuje też ochotników, którzy przez 4 miesiące mieliby pilnować baby, żeby nic się jej nie stało.

Jak wyjaśnia artysta chodzi mu, oto, by zaprotestować przeciwko kulturze dehumanizowania i seksualizowania kobiet. W ramach projektu R-Evolution skonstruował i postawił już kilka takich figury. Mają one stwarzać dla kobiet „strefę bezpieczeństwa”, na czym mu bardzo zależy, bo jako siedmiolatek dowiedział się, że jego koleżanka została napadnięta na tle seksualnym. Mimo iż sam ma 55 lat, to żyje z tym koszmarem do dziś.

– Te rzeźby są wyrazem tego, jakby to mogło być, gdyby kobiety były bezpieczne – wykłada artysta. Zaś współpracownica Julia Whitelaw tłumaczy, że w wielkiej figurze gołej pani jest taka moc, że przechodzący obok mężczyźni muszą odwracać wzrok.

Miejsce wyboru jest nieprzypadkowe. To właśnie w Białym Domu urzęduje prezydent Donald Trump, czołowy mizogin, czy kto tam USA. Patrząc przez okna i widząc potężną goła babę pewnie będzie spuszczał wzrok.

strong>Zobacz też: Myśleliście, że głupiej się nie da? Da się. Od tego mamy Żakowskiego. Zobacz jaki argument wymyślił przeciwko posiadaniu broni [VIDEO]