Gwałciciel 8-latki z Bierzwinka aresztowany. Przyznał się do uprowadzenia i gwałtu [VIDEO]

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. aresztował w niedzielę na trzy miesiące 21-latka podejrzanego o uprowadzenie i gwałt ze szczególnym okrucieństwem na 8-letniej dziewczynce – poinformował rzecznik prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Roman Witkowski.

Zgodnie z przedstawionymi w sobotę zarzutami, młodemu mężczyźnie grozi co najmniej pięć lat więzienia. Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia przestępstwa.

„21-letni Grzegorz Sz. złożył wyjaśnienia, podczas których przyznał się do uprowadzenia dziewczynki i jej zgwałcenia. Biorąc po uwagę okoliczności sprawy, prokurator uznał, że mamy do czynienia z przestępstwami o szczególnym okrucieństwie. Stąd tak poważny wymiar kary grożącej podejrzanemu” – powiedział PAP Witkowski.

Według rzecznika, dotychczasowe ustalenia wskazują, że mężczyzna może mieć na koncie inne tego typu przestępstwa. Śledztwo w sprawie prowadzi policja pod nadzorem gorzowskiej prokuratury okręgowej. Funkcjonariusze nadal poszukują dostawczego opla movano, którym poruszał się sprawca, uprowadzając 8-latkę.

Do uprowadzenia dziewczynki doszło w czwartek w Bierzwniku (Zachodniopomorskie). Dziecko, wracając ze szkoły, wsiadało do samochodu nieznanego mężczyzny. Ten wyjechał z nią z Bierzwnika i po drodze do Dobiegniewa w Lubuskiem, gdzie ją potem wysadził, miał się dopuścić gwałtu na dziewczynce.

Policja zatrzymała podejrzanego w sobotę nad ranem w miejscu jego zamieszkania w powiecie strzelecko-drezdeneckim. (PAP)