Gwiazda porno rzuca wyzwanie Putinowi. Nowa kandydatka na prezydenta Rosji chce prowadzić obowiązkowe egzaminy z edukacji seksualnej

W marcu 2018 r. odbędą się w Rosji wybory na urząd prezydenta Federacji Rosyjskiej. Liczba kandydatów wciąż rośnie. Najnowszą pretendentką jest od wczoraj Elena Berkowa. Niektórych mógłby zdziwić wiek rywalki Putina. Kobieta ma zaledwie 32 lata. Sensacje wzbudza jednak nie wiek a zawód kontrkandydatki obecnego władcy Kremla. Berkowa jest bowiem znaną gwiazdką porno.

Elenie nie jest obcy świat mediów. Do tej pory zajmowała się śpiewaniem, modelingiem, prowadziła program telewizyjny. Wzięła udział w wielu produkcjach filmów dla dorosłych. Nie jest również nowicjuszem w świecie polityki. Kobieta startowała do urzędu prezydenta Soczi. Berkova przedstawiła dziennikarzom niektóre ze swoich pomysłów.

Aktorka zapowiedziała, że jednym z jej projektów jest kara śmierci dla osób, które dopuszczą się napastowania na tle seksualnym. Jak dodała, ma dosyć ludzi pokroju Harveya Weinsteina. Berkowa jest zwolenniczką edukacji seksualnej w szkołach. Stwierdziła, że młodym Rosjanom brakuje wiedzy w tej materii, a przedmiot powinien kończyć się obowiązkowym sex-egzaminem.

To nie koniec jej kontrowersyjnych pomysłów. Kandydatka chce także znacząco utrudnić mężczyznom otrzymanie rozwodu. Twierdzi, że aktualnie po rozejściu się rodziców to kobiety zostają zmuszone do zajęcia się dziećmi. Postuluje również wprowadzenie zakazu noszenia spódnic dłuższych niż 40 cm.

Jak stwierdziła, decyzja o walce z Putinem została podjęta niedawno. Berkową zainspirowały bardzo aktywny udział kobiet w wyborach prezydenckich. Co ciekawe, zgodnie z prawem Berkowa nie ma szans na zdobycie stanowiska. Prezydent Federacji musi mieć co najmniej 35 lat. Mimo to jej oświadczenie i program wzbudziły ogromne zainteresowanie w Rosji.

Jedna z komentatorek stwierdziła, że Berkowa jest przynajmniej szczera i otwarcie mówi, do czego dąży. Odróżnia ją to od reszty kandydatów, którzy nie zaprezentowali jeszcze swoich wyborczych obietnic. Aktorka jest czwarta kobieta, startującą w wyścigu o fotel prezydenta.

Jaj zaangażowanie i pomysły można jednak odbierać w formie żartu lub próby podniesienia niektórych kwestii społecznych. Nie stanowi bowiem, żadnego zagrożenia dla Putina.

Źródło: Dailymail/z-news.link/the-newspapers.com

