Historyk IPN zatrzymany przez rosyjskie służby. „Wyjazd w ciągu 24 godzin albo deportacja”. Szokujący powód akcji

W Moskwie w Rosji doszło do zatrzymania historyka IPN dr hab. Henryka Głębockiego. Zatrzymania dokonali funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa – poinformował w niedzielę Instytut Pamięci Narodowej. FSB nakazała badaczowi opuszczenie Rosji.

„Zatrzymanemu odczytano decyzję FSB z 21 listopada br. o konieczności opuszczenia terytorium Federacji Rosyjskiej w ciągu 24 godzin od daty jej otrzymania, pod groźbą przymusowej deportacji. Decyzja FSB, bez wskazania merytorycznego powodu wydalenia oraz możliwości odwołania, oznacza jednocześnie zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rosji” – poinformował w niedzielę Instytut Pamięci Narodowej. Do zatrzymania historyka doszło w piątek.

Henryk Głębocki przebywał w Rosji od 14 listopada br., kontynuując – jak poinformował IPN – prowadzone od 1993 r. badania zbiorów archiwalnych i bibliotecznych w zakresie relacji polsko-rosyjskich w wieku XIX-XX, czemu poświęcił dotąd szereg swych prac naukowych.

IPN dodał, że historyk wygłosił również, na zaproszenie Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu, dwa wykłady otwarte, poświęcone losom Polaków oraz rocznicy tzw. operacji polskiej NKWD w ramach Wielkiego Terroru w ZSRS 1937–1938.

„Odbyły się one w siedzibie petersburskiego Memoriału, a następnie w Instytucie Polskim w Petersburgu w dniach 22 i 23 listopada br.” – podał Instytut.

Niewykluczone, że to właśnie te wykłady spowodowały taką reakcję rosyjskich służb. Byłby to absolutny skandal, gdyż jest to naruszenie zasady wolności badań naukowych i co gorsza – próbą uniemożliwienia ich kontynuowania.

W ocenie IPN, decyzja Federalnej Służby Bezpieczeństwa oznacza owiem zablokowanie możliwości dostępu do archiwów w Rosji, niezbędnych dla kontynuowania badań prowadzonych przez dr. hab. H. Głębockiego od niemal ćwierć wieku, poświęconych historii stosunków polsko-rosyjskich.

Dr hab. Henryk Głębocki jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz głównym specjalistą w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych w Krakowie.(PAP)

