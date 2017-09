HIT INTERNETU! Polacy w Afryce mówią, że gorąco. A Kenijczyk na to: „To wina Tuska!” [VIDEO]

Podróżująca po Kenii polska para, Kinia i Tomek, zamieścili na swoim youtubowym kanale nagranie, od którego od razu poprawi wam się humor.

Miejscowy przewodnik zaskoczył ich nie tylko zdumiewająco dobrą znajomością polskiego, ale też realiów w naszym kraju. „Gorąco, because wina Tuska!” – mówi na początku mieszanym polsko-angielskim, a potem daje prawdziwy popis.

„Chrząszcz w trzcinie”, „Grzegorz Brzęczyszczykiewicz” i inne, trudne do wymówienia nawet dla Polaka zwroty do dla niego (prawie) pestka. Co ciekawe, Kenijczyk nauczył się języka polskiego… z internetu. Zrobił to, bo – jak mówi – lubi Polaków.

