Hollywoodzka gwiazda zagra polską superbohaterkę? Pierwsze przecieki z produkcji nowego filmu

Pisarka Maria Nurowska pracuje nad scenariuszem do nowego filmu o Krystynie Skarbek, pięknej tajnej agentce polskiej armii i brytyjskiego wywiadu, która została zamordowana przez zazdrosnego kochanka. Jak się dowiedział „Super Express” propozycję zagrania polskiej bohaterki dostała hollywoodzka gwiazda o latynoskim temperamencie Penelope Cruz.

To ma być międzynarodowy hit! Historia, uroda i temperament Krystyny Skarbek fascynują od lat.

Zobacz też: Popek z Januszem Korwin-Mikke w jednej partii? Raper nagrał mocny, wolnościowy manifest. Na koniec pozdrowił prezesa partii Wolność [VIDEO]

Krystyna Skarbek używają na Zachodzie nazwiska Christine Granville, urodziła się 1 maja 1908 w Trzepnicy.

W 1939 przebywała z męże dyplomatą w Kenii. Na wieść o wybuchu wojny wyjechali do Francji, skąd już sama (była w separacji z mężem) przedostała się do Anglii.

W Anglii zgłosiła się do służby w tajnej agencji brytyjskiej SOE, powołanej przez Winstona Churchilla do dywersji na niemieckich tyłach. Przyjęła pseudonim Christine Granville. Jako agentka została skierowana na Węgry z zadaniem podjęcia pracy konspiracyjnej, którą wykonywała wspólnie z Andrzejem Kowerskim (pseudonim Andrew Kennedy).

Z Budapesztu, gdzie pracowała jako dziennikarka, trzykrotnie odbyła podróż do okupowanej Polski konspiracyjnym szlakiem przez Słowację jako kurierka tatrzańska. Podczas jednej z wypraw dostarczyła Muszkieterom radiostację, która następnie zaczęła działać w Podkowie Leśnej.

Wspólnie z Kowerskim zajmowali się m.in. organizowaniem ucieczek internowanych w węgierskich obozach Polaków do dalszej służby w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie. Zbierali również informacje wywiadowcze, które m.in. (według źródeł brytyjskich) pomogły Churchillowi w uściśleniu przewidywanego terminu niemieckiej inwazji na ZSRR.

W czerwcu 1940 Krystynie udało się odwiedzić w Warszawie matkę, ale nie udało się skłonić jej do ucieczki z okupowanej Polski. Stefania Skarbek została aresztowana i zamordowana przez Niemców na Pawiaku w styczniu 1942 r.

Gdy Adolf Hitler zaatakował Bałkany w 1941, Skarbek z Kowerskim przeniesieni zostali na Bliski Wschód, gdzie przez półtora roku pracowali dla Brytyjczyków w Kairze.

W końcu sierpnia 1944, gdy w Warszawie trwało powstanie, Skarbek dotarła do Londynu. Wielokrotnie składała prośby o przerzut do kraju, które za każdym razem spotykały się z odmową. Pod koniec roku, kiedy do Polski miała udać się brytyjska misja wojskowa, uzyskała zezwolenie, ale w ostatniej chwili Churchill odwołał wszystkie loty do Polski. CZYTAJ DALEJ JAK ZGINĘŁA KRYSTYNA SKARBEK->