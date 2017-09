Horror na żywo w rosyjskim mieście. Obciął siostrzenicy głowę i biegał z nią po ulicy [VIDEO 18+]

To się nie dzieje na prawdę. Do ekstremalnej, szokującej sytuacji doszło w mieście Astrachan. Mężczyzna, który dopiero co opuścił szpital psychiatryczny, obciął głowę małemu dziecku, a potem biegał z nią po ulicy miasta. Przestał dopiero gdy policjanci go postrzelili.

42-letni Rosjanin, Mikhail Elinsky niedługo po opuszczeniu zamkniętego zakładu psychiatrycznego, udał się do swojej siostrzenicy.

Czytaj też: Inwazja porywaczy ciał na Pomorzu. Z kolejnego grobu zniknęły zwłoki pochowane kilkanaście lat wcześniej

W szpitalu uznano, że jest on zdolny do funkcjonowania na wolności wśród ludzi. Niestety nie można było się bardziej pomylić. 42-latek po przybyciu do domu siostrzenicy zaatakował ją brutalnie nożem.

Poważnie zranił ją w brzucha. Jednak prawdziwy horror zaczął się później. Zwyrodnialec zamordował z zimną krwią córeczkę kobiety, a jej głowę odciął nożem!

Według świadków mężczyzna po zranieniu siostrzenicy chwycił jej córeczkę i zaciągnął ją do kuchni. Następnie złapał za nóż i zaczął odcinać jej główkę. Kobieta błagała, go by tego nie robił.

Parę minut później morderca z odciętą główką dziecka biegał po ulicach Astrachania. Przerażeni ludzie uciekali w popłochu.

Chory psychicznie mężczyzna w krwiożerczym amoku rzucił się z nożem również na próbujących powstrzymać go policjantów. W końcu został postrzelony.

Ta bestia w ludzkiej skórze zmarła po przewiezieniu do szpitala.

Jak podają rosyjskie media, rodzina mężczyzny prosiła wcześniej, by uniemożliwiono mu opuszczenie zakładu psychiatrycznego, ponieważ może sprawiać zagrożenie dla rodziny.

Szpital zignorował prośby rodziny i uznał mężczyznę za osobę, która może wyjść na wolność. Poniżej szokujące nagranie.

Przeczytaj też: Kanibal zastrzelony kiedy pożerał ciało bezgłowej kobiety. „Nie reagował na wezwania policji”

sledczy24.pl/Wolność24



Zobacz też: Kukiz opublikował mocny film. „Wiem że zaraz podniosą się głosy oburzenia” [Uwaga VIDEO 18+]

Czytaj też: Daliśmy ognia! Symbolem brytyjskiego lotnictwa wojskowego będzie Polak. Dostał 60 razy więcej głosów, niż najlepszy Brytyjczyk