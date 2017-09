Hugh Hefner nie żyje. Twórca kultowego „Playboya” zmarł w wieku 91 lat

Nie żyje Hugh Hefner, założyciel „Playboya”. Miał on ogromny wpływ na rewolucję seksualną w USA. Zmarł w wieku 91 lat we własnym domu. Jego ostatnia żona była od niego o 60 lat młodsza.

Hugh Hefner urodził się w 1926 roku w Chicago. Jego matka była z pochodzenia Szwedką, zaś ojciec miał pochodzenie niemieckie i angielskie. W 1953 roku założył magazyn „Playboy”, który był poświęcony erotyce.

Jednak co przyniosło mu prawdziwy rozgłos i sławę to fakt, że oprócz zwykłych artykułów, „Playboy” publikował zdjęcia pół nagich kobiet.

Wydanie z nagą Marilyn Monroe sprzedano w ilości ponad 50 tys. egzemplarzy. 4 czerwca 1963.

W jego legendarnej rezydencji prawie zawsze towarzyszyły mu młode piękne kobiety. Życie z nimi udokumentowano w popularnym w USA reality show „Dziewczyny z sąsiedztwa”, który emitowano od 2005 do 2010 roku.

Hefner w Hollywood znany był z tego, że urządzał liczne imprezy, na których niezmiennie przez dekady pojawiali się aktorzy, muzycy, politycy czy celebryci.

Swój tryb życia założyciel „Playboya” często usprawiedliwiał trudnym dzieciństwem. Kiedy miał 82 lata zapewniał w wywiadzie dla CNN, że nigdy nie dorośnie.

– Pozostanie młodym jest dla mnie najważniejsze. Trzymam się bycia chłopcem i dawno temu zdecydowałem, że wiek tak naprawdę nie ma znaczenia – zapewniał.

When you get the PERFECT amount of retweets. #Hugh #Hefner pic.twitter.com/0ofJ9ooHJ8

— Diane N. Sevenay (@Diane_7A) September 28, 2017