Huragan Irma na wesoło. Mimo klęski żywiołowej i ofiar śmiertelnych zawsze znajdą się wariaci

Ludzie są specyficzni. Wszędzie w mediach ostrzegają, żeby uważać na ten niebezpieczny, zabójczy żywioł jakim jest Irma – huragan 5 stopnia. Ale zawsze znajdą się osoby nieodpowiedzialne, które kpią z tej brutalnej siły matki natury. Jedni chcą poserfować na falach, drudzy chcą przywiązać się do słupa. Mówiąc wprost ryzykują życie z własnej głupoty.

Zwykle, gdy człowiek przygotowuje się na nadejście huraganu, myśli o takich rzeczach jak żywność, woda, schronienie i, jeśli to możliwe, generator prądu, który pomoże im pokonać i przetrwać huragan.

Jednak gdy huragan Irma przechodził przez Florydę, niektórzy ludzie w tym stanie, zdecydowali się nie ewakuować, tylko zająć się „interesującymi”, nienormalnymi i dziwnymi działaniami.

Weźmy na przykład człowieka z Miami, który powiedział do dziennikarza NBC w telewizji na żywo, że kiedy uderzy Irma, on przywiąże się do słupa!

Dziennikarz zapytał się faceta z gołą klatką piersiową, bez koszulki: Przepraszam bardzo, co Pan tutaj robi?

Mężczyzna odpowiedział dziennikarzowi tak:

-Ja to testuje. Właściwie to teraz robię kawał. Wiem, że to brzmi jakbym zwariował, ale uwierz mi za tym kryje się większy sens. Mam zamiar przywiązać się do słupa podczas trwania huraganu. Wszystko to zaplanowałem ze wszystkimi środkami ostrożności.

Kolejny delikwent na pytanie dlaczego nie ewakuuje się z miejsca gdzie ma przejść huragan 4 kategorii, odpowiedział:

– Nie ewakuujemy się ponieważ jesteśmy dzikusami!

Kolejny „nieśmiertelny”, tym razem o imieniu Greg, zdecydował się wykorzystać zwiększony wiatr, który osiągał ponad 200 kilometrów na godzinę, i większe fale i wybrał się na kite-surfing..

Greg został nagrany na wideo w hrabstwie Palm Beach w piątek rano.

Watch as Greg, a kite surfer, takes on some choppy water in Delray Beach.

Jednak najzabawniejszy jest post funkcjonariuszy z komisariatu Pasco Sheriff, które prosi amerykanów by nie strzelali do huraganu!

To clarify, DO NOT shoot weapons @ #Irma. You won't make it turn around & it will have very dangerous side effects

W komunikacie czytamy: By było wszystko jasne. Nie strzelaj do huraganu to nic nie da. Nie powstrzymacie go a strzelanie może mieć odwrotny efekt od zamierzonego. Mogą być z tego nieprzyjemne konsekwencje.

Twitter/bradenton.com/ Wolność24