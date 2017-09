Huragan Irma niszczy Miami. Potężny dźwig zwalił się na wieżowiec. Pozostałe kręcą się jak wiatraki [VIDEO]

Huragan Irma zaatakował Florydę. Woda wdziera się na ulice Miami. To trzecie pod względem wysokości zabudowy miasto w USA ma szczególny problem z silnym wiatrem. W mieście jest 25 dźwigów budujących wieżowce. Jeden z nich własnie się zwalił na nieukończony budynek.

W Miami porywy wiatru przekraczają 200 km na godzinę. Tak silny wiatr to śmiertelne zagrożenie dla mieszkańców.

OGLĄDAJ: NA ŻYWO Z MIAMI. „Ulicą płynie rzeka!” Floryda w oku cyklonu [VIDEO NA ŻYWO]

Szczególne zagrożenie stanowią dźwigi budowlane. W stolicy Florydy jest 25 dźwigów olbrzymich dźwigów pracujących przy budowie wieżowców.

Kiedy inżynierowie dowiedzieli się o nadchodzącym huraganie było już za późno żeby dźwigi zdemontować. Rozebranie takiej konstrukcji zajmuje około 9 dni. O tym, że Irma stanowić będzie tak wielkie zagrożenie dla Miami poinformowano dopiero 5 dni temu. Nie było więc czasu na demontaż.

Postanowiono zabezpieczyć dźwigi jak najlepiej się da i pozostawić ich długie ramiona „na luzie” aby ustawiały się zgodnie z kierunkiem wiatru. Taki zabieg ma zminimalizować ryzyko zniszczenia dźwigu.

Konstrukcja dźwigu przewiduje wytrzymałość na wiatr wiejący z prędkością do 200 km/h. W Miami porywy wiatru już przekraczają tę barierę.

Zobacz też: Irma wyssała ocean! Niesamowite zjawisko po przejściu potężnego huraganu [VIDEO]

Jeden z dźwigów nie wytrzymał naporu wiatru i zwalił się na niedokończony wysokościowiec. Kamerom monitoringu udało się częściowo uchwycić moment katastrofy.

Tak wyglądał dźwig i budynek po wypadku.

Crane collapse in northern sector of downtown #Miami isn't harming anyone, yet… pic.twitter.com/anf9TKOb02

— Grant Stern (@grantstern) 10 września 2017