Huragan Nate uderzył w USA. Wieje mocniej niż orkan Ksawery w Polsce. W głębi lądu może przybrać na sile [VIDEO]

Huragan Nate, będący huraganem pierwszej (najsłabszej) kategorii w skali Saffira-Simpsona, dotarł w sobotę wieczorem do USA. Jego epicentrum znajduje się w pobliżu ujścia rzeki Missisipi w południowo-wschodniej Luizjanie – podało Krajowe Centrum ds. Huraganów (NHC).

Przemieszczający się na północ Nate, według NHC, wkrótce może stać się huraganem drugiej kategorii.

Aktualnie wiatr towarzyszący huraganowi rozwija maksymalną prędkość 137 km na godzinę.

Nate spowodował w Ameryce Środkowej śmierć co najmniej 25 osób.

Przyniósł ze sobą ulewne deszcze, skutkujące lawinami błotnymi i powodziami.

Władze Luizjany, Missisipi i Alabamy oraz 28 hrabstw na Florydzie wydały ostrzeżenia przed huraganem i zarządziły ewakuację.

W Nowym Orleanie ogłoszono godzinę policyjną obowiązującą od sobotniego wieczoru do niedzieli rano.

Jeden z telewizyjnych reporterów relacjonujących uderzenie huraganu miał wiele szczęścia. Podczas relacji na żywo dosłownie o centymetry minął jego głowę pędzony wiatrem leżak z metalową ramą.

W sobotę w związku z nadciągającym huraganem zamknięto duże porty morskie USA nad Zatoką Meksykańską – od Nowego Orleanu do Pensacoli na Florydzie.

#Nate

•As usual, water will cause most damage and likely loss of some lives

•6-9 ft surge possible on very low lying areas

•Flooding rain pic.twitter.com/doeD7MQwcA

— Jaxon Knickson (@AmStillNotYou) October 7, 2017