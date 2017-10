Huragan Ophelia pędzi na Europę. Czy będzie równie tragiczny jak Wielki Sztorm z 1987 roku? Polsce przyniesie powrót lata

Według synoptyków już w nocy z niedzieli na poniedziałek huragan Ophelia, który sformował się nad Atlantykiem, uderzy w Wyspy Brytyjskie. Największe straty są przewidywane w nadmorskich hrabstwach. Co ciekawe, nadejście huraganu zbiegło się niemal co do dnia z 30 rocznicą Wielkiego Sztormu, który miał miejsce w 1987 r. Straty w samej Wielkiej Brytanii wyniosły wtedy ok. 1 miliard £. Huragan to dla Polaków wyłącznie dobre wieści. Czeka nas zaskakująca poprawa pogody.

Huragan zbliża się aktualnie do Azorów. Prędkość wiatru wzrosła i według różnych źródeł wynosi już od 130 do nawet 170 km/h.

Cyklon ominie od zachodu Półwysep Iberyjski a także Francję. Na uderzenie musza przygotować się Irlandia oraz Wielka Brytania.

Władze tych państw przygotowują się aktualnie do radzenia sobie z możliwymi skutkami silnego wiatru i ulewnych deszczy.

30 lat temu w nocy z 15 na 16 października w Wielką Brytanię uderzył huragan nazwany potem Wielkim Sztormem roku 1987.

Oprócz terenów Zjednoczonego Królestwa ucierpiały wówczas także Francja i w mniejszym stopniu Hiszpania.

Wiatr wyrywał drzewa, które zablokowały drogi i linie kolejowe. Uszkodzeniu uległa sieć energetyczna. Huragan uszkodził także wiele budynków.

Huragan spowoduje napływ ciepłego powietrza do Europy. Dotrze ono najpierw do Hiszpanii by przez Francję i Niemcy przywędrować do Polski.

Oznacza to, że już od niedzieli będziemy cieszyć się temperaturami powyżej 20 stopni Celsjusza.

Zdjęcia i diagramy dotyczące huraganu Ophelia. National Hurricane Center/FB

Źródło: National Hurricane Center/Independent/weather.com/express.co.uk