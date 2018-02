Ich śmierć wstrząsnęła Ameryką. Policjanci wezwani w związku z przemocą domową zastrzeleni przez sprawcę [VIDEO]

Dwaj policjanci, 54-letni Anthony Morelli i 39-letni Eric Joerng, których wezwała w sobotę maltretowana przez męża kobieta, zostali zastrzeleni na miejscu w Westerville zaraz po ich przybyciu na miejsce interwencji – podał szeryf tego miasteczka Joe Morbitzer.

„Zostali przywitani kulami, gdy tylko stanęli na progu tego mieszkania” – powiedział.

Do zdarzenia doszło w południe czasu lokalnego(o godz. 18 w sobotę w Polsce).

Powerful footage of the Westerville police procession earlier tonight https://t.co/m5BoN7u5cG pic.twitter.com/lUHQg8sMI6 — ABC6 (@wsyx6) 11 lutego 2018

Sprawca, którego tożsamość nie została dotąd ujawniona przez policję, został ranny. Przewieziono go do szpitala, gdzie pozostaje pod strażą. Następnie zostanie przewieziony do aresztu.

W sobotę mieszkańcy 37-tysięcznego Westerville przemaszerowali głównymi ulicami miasta, by wyrazić solidarność z rodzinami zabitych policjantów i oddać hołd funkcjonariuszom.

Watch the #Buckeyes observe a moment of silence pregame for the two fallen Westerville police officers. pic.twitter.com/tjEJq5Qx2Q — Adam Jardy (@AdamJardy) 10 lutego 2018

„Moje myśli i modlitwy są z dwójką policjantów, ich rodzinami i wszystkimi mieszkańcami Westerville” – napisał Trump. (PAP)

My thoughts and prayers are with the two police officers, their families, and everybody at the @WestervillePD. https://t.co/AoingY77Ky — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 lutego 2018

