„Iguanokalipsa” na Florydzie. Jest tak zimno, że zamarznięte jaszczurki spadają z drzew

Amerykańskie media donoszą o „iguanokalipsie” na Florydzie. Wyjątkowo niskie temperatury masowo strącają z drzew zwierzęta, które wyglądają jakby były zamarznięte.

Jak można dowiedzieć się z materiałów CNN, mieszkańcy Florydy masowo publikują na mediach społecznościowych zdjęcia zesztywniałych z zimna zwierząt.

Choć wyglądają jakby były w stanie stężenia pośmiertnego, prawdopodobnie nie są martwe, a tylko usztywnione przez mróz – podaje stacja.

Zdaniem Emily Maple z Palm Beach County Zoo, zmiennocieplne zwierzęta są najprawdopodobniej ogłuszone niskimi temperaturami panującymi obecnie na Florydzie. Nadrzewne jaszczurki bardzo szybko zamarzają już przy -7 st. Celsjusza.

Wystarczy dzień lub dwa takiej temperatury, by kompletnie zamarzły. Nadal jednak są w stanie oddychać. Ich funkcje życiowe są zachowane, tylko bardzo spowolnione –tłumaczyła Maple.

Ogromne problemy z przetrwaniem w ekstremalnych warunkach mają też żółwie czy rekiny.

