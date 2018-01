Ile pieniędzy powinien mieć odłożone Polak aby spać spokojnie? To niemałe kwoty [BADANIE]

Ile wynosi minimalny poziom oszczędności, który zapewni nam poczucie bezpieczeństwa? Według Polaków o równowartość niemal 20 średnich krajowych.

Przyjmuje się, że każdy powinien mieć odłożone oszczędności na tak zwaną „czarną godzinę”, czyli na poczet nieprzewidzianych wydatków. Za ich minimalny poziom uważa się oszczędności, które pozwolą nam na pokrycie koszty życia przez pól roku w przypadku utraty pracy bądź innego źródła dochodu.

Jest to efekt założenia, że poszukiwanie pracy trwa przeciętnie pół roku.

Z badań przeprowadzonych przez BGŻ Optima wynika, że niezależnie od poziomu wynagrodzenia wśród respondentów dominuje pogląd, że minimalne poczucie bezpieczeństwa zapewniają jedynie duże kwoty, które uda się zaoszczędzić.

Średnia ze wszystkich kwot wskazanych przez badanych wynosi 69 tys. zł. To jednak tylko średnia. Trzy czwarte badanych uznało bowiem, że ich poziom bezpieczeństwa to 100 tys. zł oszczędności. Co piąty Polak stwierdził, że, jego minimum bezpieczeństwa to aż 150 tys. zł.

Niestety w praktyce tylko co trzeciemu z nas udaje się odłożyć sumę, którą uważamy za „poduszkę bezpieczeństwa”.

Z analizy ekspertów BGŻ Optima wynika, że poczucie bezpieczeństwa finansowego jest uzależnione w dużej mierze od pobieranego wynagrodzenia. Dla osób z pensją 1750 zł miesięcznie suma gwarantująca spokojny sen na wypadek nagłego ‚kryzysu’ wynosi 48 tys. zł. Dla zarabiających 5 tys. zł, to aż 105 tys. zł.

Optymistycznym akcentem jest fakt, że 70 proc. badanych ma odłożone na koncie co najmniej trzy wypłaty. Nie zmienia faktu, że Polacy uważają zebraną sumę za daleką od swoich oczekiwań. Tylko co piąty ankietowany czułby się bezpiecznie posiadając takie oszczędności.

Choć zdawać by się mogło, że dwa lata są wystarczająco długim okresem na zebranie bezpiecznej poduszki finansowej, to jednak te same badania wykazały, że ostatecznie udaje nam się oszczędzić zaledwie 10 proc. naszych miesięcznych dochodów. Przy takim scenariuszu, na swoje minimum bezpieczeństwa miast 20 miesięcy pracujemy 20 lat.

