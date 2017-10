Imigracja zarobkowa do Polski dopiero się rozkręca. Przybędą miliony. Już teraz więcej ludzi wysyła od nas pieniądze za granicę niż przysyła

Nasz kraj stał się jednym z większych w Europie celów imigracji zarobkowej. Według szacunków do końca 2017 r. legalne zatrudnienie znajdzie w Polsce 2 mln Ukraińców. W przyszłym roku przybędzie milion, a według niektórych analiz polski rynek może wchłonąć nawet 5,4 mln wschodnich sąsiadów. Efekty mają być pozytywne.

Według statystyk, nie tylko rośnie liczba Ukraińców ale również ich pensje. Prezes Personnel Service Krzystof Inglot stwierdził:Przed rokiem zarabiali około 8 zł na godzinę „na rękę”, obecnie jest to od 10 do 11 zł. W niektórych miejscach pod Warszawą, w branży rolniczej, było to nawet 13-15 zł . Pensja dla przybyszów ze wschodu jest już nieco wyższa od płacy minimalnej.

Według badań 90% pracowników uważa, że Ukraińcy nie zajmą im miejsc pracy. Taki pogląd pokrywa się z rzeczywistością. Nasi wschodni sąsiedzi pracują przede wszystkim w branżach, gdzie odczuwalne są duże braki rąk do pracy. Zajmują stanowiska, na które przedsiębiorcy oraz szefowie i tak nie mogli znaleźć pracownika. Zapełniane przez Ukraińców luki są efektem masowej emigracji Polaków na zachód.

Po raz pierwszy doszło do sytuacji, w której z naszego kraju wysłano więcej pieniędzy niż przekazali pracujący zagranicą Polacy. W ten sposób Polska stała się krajem imigracyjnym. Wiele wskazuje na to, że taki trend się utrzyma.

Najwięcej Ukraińców pracuje aktualnie w rolnictwie, ok.30 proc. Znajdują oni również zatrudnienie w usługach i branży budowlanej. Według ekspertów, ich obecność napędza polską gospodarkę i pozwala firmom na skupienie się na rozwoju, a nie szukaniu pracowników. Pojawią się również głosy, że dzięki imigracji ożywieniu uległ rynek mieszkaniowy.

Wielu pracodawców krytykuje obowiązujące w Polsce regulacje, które uniemożliwiają Ukraińcom dłuższą prace. Aktualnie przybysze ze wschodu mogą pracować w Polsce przez pół roku. Po tym czasie muszą wrócić do siebie. Pracodawcy chcą by zatrudniony mógł przebywać w kraju przez 9 miesięcy. Pomagają również w uzyskaniu prawa do pobytu oraz znalezieniu mieszkania.

Rząd nie wyklucza, że w najbliższej przeszłości będzie próbował ściągnąć do Polski specjalistów. Mają oni zapełnić braki np. w służbie zdrowia, gdzie drastycznie maleje liczba przeszkolonego personelu. Nasz rynek potrzebuje również elektryków, budowlańców oraz operatorów maszyn.

Źródło: money.pl

