Imigrancie, szukasz kolejnej żony? Secondwife ci pomoże. Nowy muzułmański serwis randkowy działa swobodnie, chociaż łamie prawo

W Wielkiej Brytanii powstał serwis randkowy Secondwife. Na stronie założonej przez muzułmańskiego milionera Azada Chaiwala zarejestrowało się już 100 tys. użytkowników. Witrynę reklamuje cytat z Koranu, w którym mowa, iż mężczyzna może wziąć sobie jedną, dwie, trzy lub nawet cztery żony. Co ciekawe poligamia jest zakazana w Wielkiej Brytanii.

Pomysł na portal zrodził się w głowie muzułmańskiego milionera, który szukał drugiej żony. Stąd wzięła się również nazwa strony. Powstanie witryny okazało się wielkim sukcesem. W szybkim tempie zaczęło przybywać nowych użytkowników. W tym momencie zdecydowaną większość stanowią mężczyźni. Według twórcy Secondwife, strona pozwoli panom w łatwy sposób odnaleźć kolejną partnerkę. W ten sposób unikną uciekania się do prostytucji lub romansów.

Chaiwala zdaje sobie sprawę, że w tym momencie na jego portalu znajduje się 3 razy więcej mężczyzn niż kobiet. Twierdzi, że strona służy przedstawicielom obu płci. Uważa, że kobiety szukają związków tego typu, chcą budować duże i szczęśliwe rodziny. Twórca, w wypowiedzi dla BBC ,przyznał, że Secondwife połączył już wiele par, które stały się szczęśliwymi małżeństwami.

Strona wzbudziła duże kontrowersje. Oficjalnie prawo Wielkiej Brytanii zakazuje poligamii. Grozi za nią nawet 7 lat więzienia. W praktyce, przepis ten można uznać właściwie za martwy. Wystarczy bowiem, że para wyjedzie do Afryki lub na Bliski Wschód i tam zawrze związek. Po powrocie nie będą oni ścigani przez organy państwa. Inna drogą jest okłamanie urzędników i stwierdzenie, że małżeństwo zostało zawarte przed przybyciem do Wielkiej Brytanii. Jest to o tyle istotne, że według niektórych informacji, portal jest masowo wykorzystywany przez niedawno przybyłych imigrantów.

Pomysł milionera oraz jego popularność przyciągnęły uwagę działaczy społecznych oraz obrońców praw kobiet. Yasmin Rehamn z Centrum Przestrzeni Świeckiej uważa, że strona może być zagrożeniem dla rejestrujących się tam kobiet. Według niej Secondwife promuje nierówność i wykorzystywanie kobiet, co przeczy idei małżeństwa.Krytycy wskazują, że strona może być wykorzystana do szerzenia przemocy, prostytucji oraz handlu ludźmi.

Większość muzułmanów w Wielkiej Brytanii posiada wyłącznie jedną żonę. Jest to spowodowane nie tylko regulacjami prawnymi, którymi jak widać, mało się przejmują. Przede wszystkim chodzi o względy religijne. Muzułmanin powinien zapewnić każdej kolejnej żonie taki sam standard życia. Większość osób po prostu na to nie stać. Nie ma dokładnych statystyka, ale liczbę muzułmańskich rodzin poligamicznych szacuje się na ok 20 tys.

Źródło: BBC/dailymail.co.uk

