Imigrant blokował samochód w Niemczech. Źle trafił. Jechali nim Polacy. 10 sekund później leżał nieprzytomny [VIDEO]

Film jak imigrant blokuje drogę samochodowi w Niemczech podbija internet. Sytuacja wygląda tak, że czarnoskóry imigrant w chamski sposób blokuje drogę wyjazdu. Źle trafił bo w samochodzie nie podróżowali Niemcy, ale Polacy. Nasi rodacy dobitnie wytłumaczyli mu, że tak się nie robi. Internauci wyraźnie popierają polską metodę działania wobec imigrantów.

Na tym 14 sekundowym nagraniu widzimy jak czarnoskóry mężczyzna z nagim torsem, prawdopodobnie imigrant, w niezrozumiały sposób blokuje ruch pojazdu, uniemożliwiając mu przejazd.

Dodatkowo blokujący mężczyzna dość mocno klepie dłonią maskę samochodu.

Kierowca wyraźnie zirytowany postawą blokującego, próbuje go wystraszyć lekko najeżdżając na niego. Krzyczy też jakieś słowa, ale nie słychać ich wyraźnie.

Po chwili kierowca nie wytrzymuje i wychodzi by przegonić blokującego gentlemana. Polak zadaje jeden celny cios i nokautuje półnagiego mężczyznę.

O tym, że pasażer i kierujący pojazdem to Polacy dowiadujemy się jak wychodzą z samochodu i krzyczą wulgaryzmy w naszym ojczystym języku.

Mianowicie nazywają go skur***em.

Wydarzenie to miało miejsce w miejscowości Ravensburg.

Poniżej nagranie z opisywaną akcją.

🆘‼️😂💦 #Germany: Usual Migrant block a car! What he does not know, no Germans in the car! Eastern Europeans, probably Russians. Instant KO! pic.twitter.com/xvm4kL3V1j

— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) September 25, 2017