Imigrant podpalił się w banku. Chciał wypłacić pieniądze, ale zdenerwowało go długie czekanie w kolejce [VIDEO]

W australijskim Melbourne rozpoczął się proces 22-letniego Nur Islama, imigranta z Mjanma (dawniej Birma), który podpalił się w holu banku w Australii. 20 osób zostało rannych i poparzonych.

Do zdarzenia doszło blisko rok temu w banku w Springvale. Nielegalny imigrant chciał wypłacić ze swego konta 440 dolarów.

Nur Islam zdenerwował się, iż zbyt długo oczekuje w kolejce na obsłużenie. Wyszedł z banku i na pobliskiej stacji benzynowej kupił 11 litrów benzyny.

Z pełnym kanistrem wszedł do banku i zaczął rozlewać paliwo na podłogę.

W tym momencie klienci w panice zaczynają uciekać z banku. Szaleniec podpala się. Nie wszystkim udaje się uciec.

20 osób zostaje poparzonych w tym pracownik banku, który próbował powstrzymać szaleńca.

Największe obrażenia odniósł sam podpalacz, którego 60% powierzchni ciała uległo poparzeniom.

Nur Islam spędził 4 miesiące w szpitalu. Teraz stanął przed sądem. Prokuratura stawia mu 33 zarzuty.

Australia: Refugee from Myanmar, Nur Islam, lit himself and a crowded bank lobby ablaze. This attack left 20+ people injured. pic.twitter.com/piM0XaCP1X

— Based Monitored 🇺🇸 (@BasedMonitored) 20 września 2017