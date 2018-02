Innowacyjna metoda walki z rakiem skuteczna niemal w 100 procentach. „Niszczy guzy pierwotne i przerzuty”

Naukowcy z Uniwersytetu Stanford opracowali całkowicie nowy preparat, który może być przełomem w walce z rakiem. Substancja podczas testów na myszach laboratoryjnych wykazała aż 97 procentową skuteczność!

Właśnie rozpoczęły się testy na ludziach. Szczepionka z innowacyjnym preparatem ma przynieść przełom: będzie uniwersalna (niezależnie od rodzaju nowotworu – Red.), nadzwyczaj tania, a do tego nie będzie nieść za sobą skutków ubocznych.

Podczas wcześniejszych testów na myszach laboratoryjnych uzyskano niespodziewaną skuteczność: 97 procent! U osobników, u których zastosowano preparat udało się wyeliminować zarówno guzy pierwotne, jak i przerzuty.

Wszystko możliwe jest dzięki temu, że preparat podawany jest wprost do zaatakowanej przez nowotwór tkanki. Następnie pobudzają one komórki odpornościowe, które same mają rozpoznawać białka nowotworowe.

To bardzo dokładnie celowana terapia. Tylko komórki nowotworowe, które mają właściwe dla leczonego guza białka, są atakowane. Na dodatek nie musimy tych białek nawet identyfikować! – wyjaśnia prof. Ronald Levy.

Naukowcy zapewniają, że podanie substancji w ten sposób, nie tylko zabija komórki nowotworowe, ale też zapobiega powstawaniu przerzutów. Jeżeli testowane na myszach rozwiązania sprawdzą się też na ludziach będzie to oznaczać prawdziwy przełom!

Źródło: RadioZet