Internet niszczy posła Szczerbę. „Ważny poseł w kolejce do toalety stać nie będzie!” Zobacz co polityk PO zrobił na forum w Krynicy

Poseł Szczerba jako ważny poseł w kolejce do toalety stać nie będzie! Dziennikarz Rafał Zasuń opisał na Facebooku żałosną dla posła PO sytuację.

Miała ona miejsce w kuluarach Forum Ekonomicznego w Krynicy. Tym niezwykle inteligentnym posłem, który myślał, że przy otaczających go dziennikarzach ta sytuacja nie wyjdzie na jaw był Michał Szczerba. Według relacji dziennikarza, polityk PO przez immunitet skorzystał z toalety „poza kolejką”. No w końcu taka persona w kolejce stać nie będzie!

Na swoim Facebooku Rafał Zasuń tak oto opisuję sytuacje:

Poseł Szczerba w toalecie czyli scenka rodzajowa z cyklu „Życie towarzyskie w Krynicy”. Miejsce akcji: toaleta w Starym Domu Zdrojowym. Uczestnicy: Poseł Michał Szczerba, cztery osoby stojące w kolejce do toalety oraz ja, również oczekujący – opisuje okoliczności zdarzenia dziennikarz.

Pan Poseł wchodzi do środka bez kolejki, drzwi zewnętrzne sę otwarte, więc wszyscy go widzą. Poseł poprawia fryzurę, przegląda się w lustrze, myje ręce, długo i starannie je wyciera. Na uwagi ” kolejka jest” nie reaguje. Kiedy tylko otwierają się drzwi od wewnętrznej toalety, Pan Poseł natychmiast wskakuje do środka.

„Post factum” drzwi, zapewne oburzone tym zachowaniem, zacięły się i nie chciały Pana Posła wypuścić. Z pomocą pospieszył jeden z kolejkowiczów. Poseł wychynął z toalety i bez słowa minął czekajacych ludzi.

Wyciągam telefon i mówię, że tak się nie robi, że zrobię zdjęcie i wrzucę na fejsa. Pan Poseł podchodzi do mnie i zamaszystym gestem, wyćwiczonym zapewne w Sejmie, wytrąca mi telefon z ręki. Telefon ląduje na podłodze.

Podnoszę go i podążam za Panem Posłem próbując mu objaśnić niewłaściwość tego postępku. Pan Poseł pyta kim jestem, robi zdjęcie mojego identyfikatora i stwierdza, że mnie zapamięta.

Jak powszechnie wiadomo, poseł nie siusia, poseł honorowo oddaje mocz, więc nie może czekać. Na wyposażeniu Sejmu powinny znaleźć się specjalne nocniki, oczywiście z godłem RP, które nosiliby za posłami asystenci.

Stanie w kolejce do toalety uwłacza bowiem godności parlamentarzysty – podsumowuje dziennikarz.

Oto jak internauci zareagowali na ten haniebny i żałosny czyn posła Szczerby.

Szczerba zorganizował pucz! Zasiadł na tronie bez kolejki! Siłą przejął władzę w toalecie w Krynicy!#aferatoaletowahttps://t.co/E8x16icIU6 — antyKOD (@antyKOD) 7 września 2017

Poseł Scerba i #AferaToaletowa = taka piękna katastrofa! — Michał Em (@michal_duck) September 7, 2017

Pierwszy w partii, pierwszy w kiblu. PAN poseł Szczerba rządzi, a nawet rzondzi 😂 #AferaToaletowa pic.twitter.com/qxjWxWEnwf — Piotr Wardziak (@gospoprostu) 7 września 2017

W #AferaToaletowa gorzej mają nie ci, którzy musieli wytrzymać, tylko ci, którym potem Szczerba rękę podał. #MaciuśUmyjRączki — Człowiek Bóbr (@czlowiek_bobr) September 7, 2017

Tak na wpis Rafał Zasunia zareagował główny „bohater”.

Facebook/ Wolność24