IRMA NA ŻYWO. Mieszkańcy Miami barykadują okna i uciekają do piwnic. Huragan dotarł do USA [VIDEORELACJA NA ŻYWO]

Ulewy zapowiadające nadejście huraganu Irma, który szaleje od wielu godzin nad środkową Kubą, dotarły do Miami na Florydzie. Mieszkańcy w popłochu barykadują okna i witryny sklepowe.

Chociaż wichury, które w porywach znacznie przekraczają 215 kilometrów na godzinę, są jeszcze w Miami słabo odczuwalne, na Florydzie doszło do pierwszych przerw w dostawach prądu.

Przed nadejściem cyklonu, jak się tu najczęściej nazywa huragany, mieszkańcy zabezpieczają pospiesznie na różne sposoby okna domów i witryny sklepów.

Miami od szeregu dni przygotowuje się do uderzenia „straszliwego huraganu”, jak określił go gubernator stanu Floryda, Rick Scott, zapowiadając ewakuację ok. 5,6 miliona spośród 19 milionów mieszkańców stanu.

„Huragan Irma już tutaj jest” – oświadczył dziennikarzom zgromadzonym w Centrum Alarmowym na Florydzie mieszczącym się w Tallahassee, stolicy stanu. Przypomniał, że dotąd Irma pozostawiła za sobą na Karaibach „co najmniej dwadzieścia śmiertelnych ofiar”.

