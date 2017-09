Irma wyssała ocean! Niesamowite zjawisko po przejściu potężnego huraganu [VIDEO]

Mieszkańcy Long Island na Bahamach, nad którą przeszedł huragan Irma byli w szoku, gdy zobaczyli ciągnące się po horyzont morskie dno niemal całkowicie pozbawione wody.

Wśród wielu dziwnych zjawisk, które wywołała Irma, to jest jednym z najbardziej niesamowitych. Co stało się z wodą? Odpowiedź może szokować. Została ona po prostu wessana przez huragan i jest transportowana dalej razem z nim zarówno w postaci potężnych ulew, jak i ogromnych fal.

To niestety oznacza ogromne niebezpieczeństwo dla wybrzeża USA, nad które nadciągnął już huragan. Poziom wody może tam sięgnąć nawet kilku metrów.

Amerykańscy meteorolodzy przewidują, że po przejściu huraganu, pojawić się mogą także tornada. W USA nadal trwa ewakuacja tysięcy mieszkańców zagrożonych żywiołem.

Poniżej zdjęcie „wyssanego” przez Irmę oceanu u wybrzeży Bahamów.

A to inne video, pokazujące to zjawisko:

When the water recedes isn't that a sign of Tsunami? I rebuke that in Jesus name but.. https://t.co/Klsp0eN8Ka

— J.K. Henderson (@Boycey92) 9 września 2017