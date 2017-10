ISIS znów ogłasza, że morderca z Las Vegas działał na jego zlecenie i jest islamskim przechrztą. Kolejne doniesienia potwierdzają tę teorię

ISIS opublikowało oświadczenie, w którym znów bierze odpowiedzialność za masakrę w Las Vegas. Nowe nieoficjalne doniesienia o odkryciu taśm i tajnych profili mordercy w internecie zdają się potwierdzać teorię, iż motywował go dżihad.

To już trzecie oświadczanie ISIS w sprawie masakry w Las Vegas, w której zginęło 59 osób, a ponad 500 zostało rannych.

ISIS twierdzi iż Stephen Paddock został islamistą pół roku wcześniej.

Na wpisie ISIS widać zdjęcie „zalanego krwią” hotelu Mandala Bay, z którego dokonano masakry.

Powiązań z islamskimi terrorystami ma tez dowodzić odkrycie w nagrań Paddocka. James Brower, były współpracownik Donalda Trumpa w czasie kampanii prezydenckiej opublikował wpisy, z których wynika, że istnieje nagranie wideo, które ma wskazywać na motywy działania mordercy.

– Motyw będą szokujące – napisał Brower na Twitterze. – Nie mogę za wiele powiedzieć, ale to w przyszłości wiele rzeczy zmieni. W nagraniu ma być mowa o sieci.

W wywiadzie dla Infowars Brower zastrzega co prawda, iż jego informatorzy nie wymienili wprost, iż chodzi o sieć ISIS i tajne profile powiązane z nim, ale tak dali do zrozumienia.

Taśmy nie zostały ujawnione, gdyż mogłoby to ostrzec komórki ISIS, o których Paddock miał mówić w nagraniu. Brower twierdzi też, iż Paddockowi pomagała co najmniej jedna osoba. Miała to razem z nim planować zamach i pomóc go przeprowadzić.

Na podstawie rachunków z hotelu Mandalay Bay, w którym zatrzymał się Paddock i z okien, którego oddawał strzały wynika, iż ktoś go odwiedzał przed masakrą.

Teorię o wspólniku Paddocka potwierdzają prowadzący śledztwo. Według nich wskazują na to plany ucieczki i przygotowanie samochodu wypełnionego materiałami wybuchowymi. Jak twierdzą morderca przygotowywał się do kolejnego zamachu przy pomocy samochodu pułapki.

Brower twierdzi, że jego źródłem informacji jest ktoś z bezpośredniego otoczenia Trumpa. Wiarygodność Browera wzmacniają jego wcześniejsze doniesienia.

Jako pierwszy informował o podsłuchiwaniu przez administrację Obamy Paula Manaforta, szefa kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa. Początkowo nie dawano temu wiary, później jednak informacje potwierdziły się całkowicie.

Źródło: Infowars, Wolność24

