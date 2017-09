Islamiści zinfiltrowali armię tego kraju. Szpieg ISIS przekazał terrorystom informacje o jej sprzęcie bojowym

Holenderskie służby prowadzą pięć w śledztw sprawie obecności islamistów w armii. Jeden z nich miał przekazywać ISIS dane dotyczące wojskowych śmigłowców.

Holenderska agencja ANP informuje o śledztwach toczących się w armii dotyczących islamskich i lewackich ekstremistów. Dochodzenia prowadzi specjalna komórka antyterrorystyczna – CTER, która zajmuje się także identyfikowanie radykalizujących się wojskowych.

Śledztwa rozpoczęto po się po odkryciu, iż sierżant sił powietrznych Ahmed M. przyłączył się do ISIS w Syrii w 2015 roku. Żołnierz stacjonował w bazie Gilze-Rijen i miał dostęp do do wrażliwych informacji o woskowych helikopterach Apache. Najprawdopodobniej przekazał dane o broni islamskim terrorystom.

Holenderskie Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdza prowadzenie śledztw, ale nie chce ujawniać żadnych szczegółów. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert powiedziała holenderskiej stacji RTL, iż nie chce informować o przypadkach spenetrowania holenderskiej armii przez islamistów i o radykalizowaniu się żołnierzy, ze względu na dobro śledztwa. Wiadomo jednak, że trzy śledztwa zakończą się wkrótce.

Holendreska CTER (Służba Wywiadu Antyterrorystycznego, Ekstremizmu i Radykalizmu) działa niezależnie od innych służb holenderskim. Jej zadaniem jest monitorowanie przypadków radykalizacji żołnierzy służących w holenderskiej armii i identyfikowanie ich.

Najczęściej przypadki dotyczą muzułmanów, którzy się zradykalizowali, ale jedno ze śledztw dotyczy też zidentyfikowanego skrajnie lewackiego ekstremisty. CTER zbiera dane i przekazuje je holenderskiej policji i wywiadowi wojskowemu – MIVD.

