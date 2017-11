Jacht z Polakami na pokładzie zaginął w Trójkącie Bermudzkim. Poszukiwania na Atlantyku

Trwają poszukiwania jachtu z Polakami, który zaginął na Oceanie Atlantyckim w drodze z Madery na Barbados. Służby dyplomatyczne Polski są w stałym kontakcie z władzami Barbadosu jak i Martyniki, które organizują poszukiwania.

Polskie małżeństwo, 74-letni mężczyzna i 54-letnia kobieta, zaginęli podczas samotnego rejsu dookoła świata. Para wypłynęła z Madery na Barbados. Według pani Hanny, córki zaginionych, problemy z łącznością przez telefon satelitarny zaczęły się, gdy ci znajdowali się około 1000 kilometrów od Barbadosu.

„W telefonie trzeszczało. Jednak tata krzyczał, że wszystko jest w porządku” – relacjonuje.

Jako ostatnia kontakt z zaginionymi miała siostra pani Hanny, Agnieszka. Rozmawiała z rodzicami w czwartek.

„To było dziwne, bo z telefonu satelitarnego zawsze dzwonił ojciec. Tym razem była to matka. Siostra powiedziała, że krzyczała i prosiła o pomoc. Dodała, że wszystko przebiega źle. Rozmowa trwała 15 sekund. Od tej pory słuch po rodzicach zaginął” – mówi.

Rodzina zgłosiła się w piątek z prośbą o pomoc do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zaalarmowano także służby wojskowe Wielkiej Brytanii, ale te przekazały sprawę Francuzom po kilku godzinach.

„Żołnierze stacjonują na Martynice. Poinformowali nas, że udało im się namierzyć dokładne miejsce ostatniego logowania telefonu satelitarnego rodziców. W niedzielę rano mają wysłać w tamten rejon samolot” – twierdzi.

Potwierdzamy, że trwają poszukiwania jachtu z polską załogą zaginionego na terytorium nadzorowanym przez Żandarmerię na Martynice. Nasze służby zadeklarowały wszelką niezbędną pomoc ze strony władz polskich. O trwającej akcji poszukiwawczej powiadomione zostały ponadto służby przybrzeżne wysp regionu oraz jednostki pływające należące do Francji, Wielkiej Brytanii i Holandii.‎ Czynności poszukiwawcze utrudnia znaczna odległość od brzegów Barbadosu – ok. 300 mil morskich i Martyniki – ok. 600 mil morskich – oświadczyło MSZ.

Miejsce w którym zniknął jacht to okolice słynnego Trójkąta Bermudzkiego – miejsca znanego z wielu paranormalnych zjawisk oraz tajemniczych zaginięć statków i samolotów.

źródło: tvn24.pl

