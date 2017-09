Jak niemiecki rząd utrudnia odzyskanie Polsce zrabowanych podczas wojny zabytków. Ekspert: „W roszczeniach nie uwzględniono utraconych dzieł sztuki”

W audycji „Utracone odzyskane” na antenie Polskiego Radia o sprawie reparacji wojennych i utraconych podczas II wojny światowej zabytkach mówił dr Mariusz Klarecki, historyk sztuki, współautor „Raportu o stratach wojennych Warszawy i jej mieszkańców w latach 1939–1945”.

W opublikowanej na stronie Sejmu ekspertyzie Biura Analiz Sejmowych dot. reparacji wojennych, stwierdzono, że zasadne jest twierdzenie, że Rzeczypospolitej Polskiej przysługują roszczenia odszkodowawcze od Republiki Federalnej Niemiec.

„Według powojennych szacunków straty i szkody materialne w mieniu państwowym i prywatnym, spowodowane przez Niemcy w związku z II wojną światową, wyniosły ponad 258 mld przedwojennych zł. W przeliczeniu na walutę dolarową wynosiły one około 48,8 mld dolarów amerykańskich, przy zastosowaniu kursu z sierpnia 1939 r., zgodnie z którym 1 dolar odpowiadał 5,3 zł” – czytamy w opinii BAS.

Zobacz: Katastrofy lotnicze w PRL. Władza ukrywała straszną prawdę

Zdaniem Klareckiego w obliczeniach nie wzięto pod uwagę m.in. dzieł sztuki, znajdujących się w domach, obiektów sportowych, parków, cmentarzy. Gdyby tego dokonano wycena byłaby znaczenie wyższa.



Zdaniem historyka Niemcy dokładnie wiedzieli, gdzie i czego szukać w okupowanej Polsce.

Mieli informacje od volksdeutschów. Poza tym był zwyczaj przed wojną, że chętnie dzielono się wiedzą co, kto ma. Przedmioty były udostępniane na wystawach, w katalogach. Od wielu pokoleń znajdowały się też w jednym miejscu, a nie krążyły jak teraz – mówił gość Polskiego Radia.



W jego ocenie niemieckie władze często pomagają swoim obywatelom ukrywać prawdę o zrabowanych w Polsce przedmiotach, co uniemożliwia ich odzyskanie. Jest jednak światełko w tunelu. Najuczciwsze w tej sytuacji są niemieckie muzea, które znajdując pewne rzeczy zwracają się do Polski z zapytaniem, czy nie zostały wywiezione z naszego kraju podczas wojny. Dzięki temu też odzyskujemy straty. To miłe, miejmy nadzieję, że będzie powszechne – podsumował.

Źródła: Polskie Radio, PAP

Zobacz też: Dżihadyści chcieli zrobić propagandowy film. Nagrali własną śmierć [VIDEO]

Zobacz koniecznie: Oto zwycięzca! Franciszek Kornicki symbolem RAF i Bitwy o Anglię. Nie uwierzycie, ile głosów dostał [VIDEO]

Czytaj też: „Niezwyciężeni” IPN-u odblokowani na YouTubie. Winny zawieszenia filmu przeprosił