Jak obronić się przed wściekłym łosiem? Tej dziewczynie się udało. Ale miała już śmierć w oczach [VIDEO]

Spacer z psem na obrzeżach miasteczka w Kolorado zamienił się w walkę o życie, gdy młodą kobietę zaatakowała samica łosia.

Idące z młodym zwierzę najwyraźniej poczuło się zaniepokojone obecnością człowieka i psa i postanowiło przepędzić je ze swojego terenu. Starcie z ważącą ponad pół tony klępą było śmiertelnym zagrożeniem.

Mimo to kobieta nie straciła zimnej krwi i to łoś musiał się wycofać. Jak to zrobiła pokazuje to niesamowite video:

