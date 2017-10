Jak przegrywamy naszą cywilizację

Na Facebooku napisałem:

„Nasza cywilizacja upada i albo wykupią nas Chińczycy – albo podbiją muzułmanie, którzy zabiorą nasze córki i wnuczki do haremów.

Muzułmanie mają wyższą cywilizację, dlatego nas zalewają i skolonizują. Oni nas nie szanują, bo jesteśmy prymitywami.

Kiedy wyznawaliśmy normalne wartości, to my, biali, rządziliśmy światem. Wszyscy brali nas za wzór. My kolonizowaliśmy świat. Teraz oni kolonizują nas. Dopóki obowiązywała cywilizacja europejska, dopóty Europa rządziła światem. Teraz dominuje obowiązuje cywilizacja unijna, dokładnie odwrotna od europejskiej – to i jest odwrotnie…”.