Jak wnieść alkohol na festiwal muzyczny? Ten facet wpadł na genialnie prosty pomysł. „Bohater imprezującej Ameryki” [VIDEO]

To się nazywa pomysłowość. Ceny alkoholi na Electric Zoo Festiwal osiągają astronomiczne ceny. Alex Diamond z Nowego Jorku jednak miał plan jak ominąć ten problem a jednocześnie dobrze się napić.

Alex mianowicie zakopał wódkę na terenie festiwalu, zanim on jeszcze w ty miejscu się rozłożył. Teraz stał się internetową gwiazdą całej imprezującej Ameryki.

Naż trzy tygodnie przed rozpoczęciem wielkiego Electric Zoo Festival w Nowym Jorku Alex udał się na Randalls Island, gdzie miała odbyć się impreza. Nie działo się tam jeszcze nic. Przystąpił więc do realizacji planu.

Czytaj też: Nie wierzycie w nadchodzącą zimę stulecia? To zobaczcie tą prognozę. Już za kilka dni w górach ma być aż pół metra śniegu

Alex wykopał dołek, w którym ukrył wcześniej przelaną do plastikowej butelki wódkę. Do oznaczenia miejsca ukrycia „skarbu” użył map Google’a oraz GPS-u. Po rozpoczęciu festiwalu pozostawało już tylko ukryty napój odkopać.

Wtedy pojawił się problem. Okazało się bowiem, że cały teren był monitorowany przez kamery. Ekipa Alexa stanęła więc wokół kopiącego dół bohatera, szczelnie go zasłaniając. Po dziesięciu minutach wódka była w rękach uczestników festiwalu.

Okazuje się jednak, że to nie jedyna festiwalowa sztuczka, jaką zna Alex Diamond. Dotąd ich nie ujawniał, ale internetowa sława skłoniła go do podzielani się swoją wiedzą. Teraz chce wydać książkę z poradami dla uczestników festiwali, która ukaże się w 2018 roku. Poniżej akcja Alexa w filmowym skrócie.

Przeczytaj też: Szwecja upadła. Imigrant ma trzy żony, więc kupili mu trzy mieszkania. Kosztowały fortunę

Daily Mail/ 4clubbers.com.pl/ Wolność24

Zobacz też: „Ratujcie dzieci!” Dramatyczna akcja po zawaleniu się szkoły w Meksyku [UWAGA – SZOKUJĄCE VIDEO]