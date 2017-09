Janusz Korwin-Mikke: „Ludzi należy złapać za pysk i wprowadzić liberalizm!”

Prezes partii Wolność jest jednym z najbardziej znanych przeciwników egalitaryzmu wyrażającego się poprzez demokrację, i zwolenników jedynowładztwa wyrażającego się w monarchii czy dyktaturze. Zdaniem Janusza Korwina-Mikke lud niechybnie sprowadza zniewolenie, a jednostka mająca władzę może zapewnić poddanym wolność. Na uzasadnienie swojej tezy europoseł od dekad przywołuje różne przykłady z historii.

W swoim ostatnim wpisie na Facebooku Janusz Korwin-Mikke stwierdził, że „ludzi należy „złapać za pysk i wprowadzić liberalizm!””

Było to podstawowe hasło przewodnie najsłynniejszego z Ojców-Założycieli UPR, czyli śp.Stefana Kisielewskiego. Zrealizował je najdosłowniej śp. gen. August Pinochet Ugarte – i okazało się, że Chilijczycy (nie jacyś ludzie wyjątkowi, lecz mniej-więcej tacy sami jak Polacy, tak samo katoliccy, tak samo rozwydrzeni przez „liberalny” socjalizm) już po roku tak ten system polubili, że gdy po 20 latach doszło do kolejnego referendum, i praktycznie cała prasa światowa zjechała do Chile, by namówić ludzi do głosowania przeciwko dyktaturze gen.Pinocheta, obiecując złote góry po „przywróceniu wolności” – to 48,5 proc. wyborców głosowało dobrowolnie „za”.

Przesadna troska o bezpieczeństwo, która skłania do postulowania coraz to nowych świadczeń socjalnych, jest szkodliwa. Aby ptaki mogły latać, muszą być wypchnięte z gniazda. Jeśli tego się nie zrobi, to całe życie mogą spędzić na tej gałęzi, bo „latanie jest niebezpieczne”

Jaki będzie efekt „rewolucji Solidarności” łatwo było przewidzieć, ponieważ niemal zawsze taki jest wynik rewolucji.

Jeśli przypomnimy sobie rewolucję francuską, która zmiotła strrrrraszliwy reżym Ludwika XVI (w Bastylii siedziało sześciu więźniów, którzy odżywiali się posiłkami z restauracji) – ale w Consierge i na pl.Grevy mordowano dziennie dziesiątki i setki, wprowadzono cła na wszystko, przymusowe ceny, kontyngenty itd itp – rujnując Francję do reszty. Czy rewolucja bolszewicka: obalono ohydny carat, który przez 300 lat rządów Romanowów skazał na śmierć 4800 ludzi – zastępując to rządami CzeKi, która taki „przreób” miała w pół dnia. A co do gospodarki – to poziom produkcji rolnej z r.1913 udało się Sowietom osiągnąć już 1963…

Ja wierzę tylko albo w kontr-rewolucje – albo w powolną ewolucję. Rewolucje tylko pogarszają sytuację ludności.

Pamiętajmy jednak, że tak zwana pierwsza Solidarność, powstała w 1980 roku, została formalnie rozwiązana trzy lata później. A w 1988 agent Wałęsa razem z innymi agentami założyli na polecenie władzy Solidarność II””

Komentując wpis Janusza Korwina-Mikke nie można się nie zgodzić do do pozytywnej roli gen. Pinocheta i zbrodni rewolucji francuskiej. Wbrew hasłom o demokracji rewolucja francuska była antydemokratyczna, np. nie szanowała woli ludu w Wandei.

Znając kulisy wydarzeń w Chile trzeba przypomnieć, że gen. Pinochet działał na polecenie parlamentu i objął po puczu władze z woli ludu wyrażonej w referendum – miał więc mandat demokratyczny w swojej walce z komunistycznym rządem przeradzającym się w antydemokratyczną dyktaturę.

Warto też przypomnieć, że Solidarność przed stanem wojennym dążyła do liberalizacji systemu. Wyrazem tych dążeń były postulaty uwolnienia gospodarki podnoszone przez działaczy Solidarności z „sieci” łączącej największe zakłady przemysłowe. Liberalizacje systemu w Polsce przerwał stan wojenny, kiedy to Jaruzelski przeprowadził zmiany jeszcze bardziej likwidujące nieśmiałe mechanizmy rynkowe w PRL.

Podobnie stworzona przez komunistów przed transformacją ustrojową pseudo „Solidarność” zamiast kontynuować liberalizacje systemu zapoczątkowaną przez Rakowskiego i Wilczka (ostaną ekipę PZPR) ograniczała swobody gospodarcze. Pozycja kolejnych ekip okrągłostołowych nie wynikała z decyzji demokratycznych ale z antydemokratycznego kontraktu zawartego przy okrągłym stole (wyborów kontraktowych, monopolizacji własności przez komunistów, podatków i przepisów wprowadzanych przez Balcerowicza).

