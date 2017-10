Janusz Korwin-Mikke: „Partia Ślązaków? PSL? Start takich pseudo-partyj w wyborach powinien być zakazany

Separatyzm w Katalonii wywołał rezonans także na polskiej scenie politycznej. Wielokrotnie do niego wraca w swoich wypowiedziach na Facebooku prezes partii Wolność Janusz Korwin – Mikke: „Największa mniejszość w Polsce, Ślązacy, chce utworzenia własnej partii. Jestem temu (i nie tylko temu!) przeciwny.”

Janusz Korwin – Mikke wyraził swój jednoznaczny stosunek do partii, które nie są ideologiczne czyli polityczne.

„Tak: Ślązacy byli przez Lewicę – zarówno sanację, jak i PZPR traktowani okropnie. To się jednak skończyło – i to definitywnie – za śp.Edwarda Gierka. Nie w tym wszak rzecz” – napisał JKM.

„Uważam, że partie polityczne powinny być polityczne. Czyli: socjalistyczna, komunistyczna, liberalna, konserwatywna itp. Natomiast Partia Kobiet, Śląska Partia Regionalna, PSL itp. idą w poprzek tego podziału.

Start takich pseudo-partyj w wyborach powinien być zakazany, bo to nonsens: bycie Ślązakiem to nie postawa polityczna! W dodatku często uniemożliwia to powstanie rozsądnej większości parlamentarnej.”

Jeden z dyskutantów, Jakub Klecki, odpisał JKMowi tak: „A dlaczego mieliby nie mieć prawa do stworzenia własnej partii? Ludzie zakładają partie dla osiągnięcia wspólnych im celów politycznych, jeżeli grupa Ślązaków uważa, że nie może zrealizować swoich celów w ramach już istniejących partii, to zakłada nową i mają do tego prawo. Taka partia jest z natury „polityczna”, tak jak każda inna, niezależnie od tego czy z jej programem się zgadzamy, czy nie.”

Janusz Korwin-Mikke stwierdził: „Z tego samego powodu, dla którego Związku Maszynistów nie można zarejestrować jako Kościoła. W celu załatwienia dla siebie jakichś przywilejów tworzy się stowarzyszenie, które może popierać jakieś partie.

Najlepszy przykład to PSL – przecież to degrengolada; dlatego, ze nie ma celów politycznych, tylko załatwienie czegoś dla swojej grupy – czyli: bandytyzm. Bo co może robić „Partia Ślązaków”? Załatwić coś dla Ślązaków, czyli naruszyć zasadę równości. To jest właśnie coś, co zwalczamy! Rozszarpywanie Rzeczypospolitej przez interesy grupowe.

A jak ma głosować „Partia Ślązaków” np. w/s podwyżki podatków? Taka „partia” może sprzymierzyć się z KAŻDYM, co zaburza logikę parlamentaryzmu i naprawdę często powoduje niemożność utworzenia rządu. Bo jeśli Pan ma spectrum od lewa do prawa, to stawia Pan gdzieś kreskę – i po lewej lub prawej stronie jest większość. W przypadku np. PSL to zawodzi”.

Jan Bodakowski

