Japoński sposób na długowieczność? Jest niezwykle prosty i bardzo przyjemny

Nic tak nie leczy skołatanych nerwów jak prosty spacer po lesie – przekonują naukowcy. W Japonii powstał nawet swego rodzaju nurt, Shinrin-Yoku, który popularyzuje formę spędzania czasu właśnie w lesie.

„Forest bathing” – (kąpiele leśne – tłum. red) to określenie przylgnęło do pewnego trendu, jakim okazują się być zwyczajne spacery po lesie. Termin ten nawiązuje do japońskiego Shinrin-Yoku. Metoda opracowana w Japonii w 1980 roku stanowi podstawę profilaktyki zdrowia i leczenia w medycynie japońskiej.

Japończycy są najbardziej długowieczną nacją na świecie. Japonki żyją przeciętnie 86 lat, a mężczyźni 81. W kraju kwitnącej wiśni jest też najwięcej stulatków – blisko 60 tysięcy.

Naukowcy w Japonii i Korei Południowej stworzyli solidną literaturę naukową na temat właściwości zdrowotnych płynących z „zanurzania się w lesie”.

Okazuje się, że ta japońska mądrość ma swoje mocne umocowanie w nauce, a zdrowotne właściwości płynące z leśnych spacerów to naturalne remedium na stres, z którym zmaga się coraz więcej osób.

„Przebywanie na świeżym powietrzu zwykle związane jest z jakąś aktywnością fizyczną, co już samo w sobie pozwala niwelować wiele schorzeń” – przyznaje dr Jay Lee.

Jednak poza samą aktywnością fizyczną eksperci zwracają uwagę na dobroczynny wpływ przebywania na łonie natury. Spacer po lesie, parku czy samo przebywanie w ogrodzie znacznie przyczynia się do poprawienia kondycji psychicznej i samopoczucia.

Jak wskazują badania opublikowane w 2010 roku w „Environmental Health and Preventive Medicine” przebywanie w środowisku leśnym obniża poziom kortyzolu – hormonu stresu, a stosowanie Shinrin-Yoku może być uznawane za formę medycyny prewencyjnej.

„Natura ma istotny wpływ na nasze samopoczucie. Przebywanie w jej otoczeniu niweluje chroniczne zmęczenie, stres może być również pomocne w leczeniu depresji i stanów lękowych” – przyznaje prof. Irina Wen.

Do tej listy można również dodać obniżenie ciśnienia, poprawę nastroju i jakości snu, zwiększenie koncentracji i poziom energii.

Zieleń sprawia, że oczy mogą odpocząć, to duża ulga dla osób pracujących przed monitorem.

Leśne wędrówki to również doskonały sposób na zwiększenie odporności naszego organizmu, na co wskazują badania. A wszystko za sprawą wydzielanych przez drzewa fitoncydów i olejków eterycznych, których wdychanie w trakcie spaceru wspomaga układ odpornościowy.

