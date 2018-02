Jednak nie będzie nas uczyć jak mordowaliśmy Żydów. Wizyta izraelskiego ministra edukacji w Polsce odwołana

Nie będzie takiej wizyty – powiedziała w poniedziałek rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska pytana o doniesienia, że wizytę w Polsce w tym tygodniu miałby złożyć izraelski minister edukacji Naftali Bennett.

Według doniesień izraelskich mediów minister Naftali Bennet miał w środę złożyć wizytę w Warszawie na zaproszenie premiera Morawieckiego. Rzeczniczka rządu powiedziała w poniedziałek po południu, że „nie będzie takiej wizyty”.

Według doniesień izraelskich mediów Bennett zapowiadał, że podczas wizyty w Polsce będzie mówił o udziale Polaków w mordowaniu Żydów.

-„Jestem zdeterminowany, by wyraźnie powiedzieć to, co historia już udowodniła – polski naród miał swój udowodniony udział w mordowaniu Żydów w czasie Holokaustu” – oświadczył Bennett cytowany przez anglojęzyczny portal Times of Israel.

Wcześniej w poniedziałek o wypowiedź Benneta pytany był szef MSZ Jacek Czaputowicz. „Ta część jego wypowiedzi, która mówi o potrzebie dialogu, oczywiście jest do przyjęcia, pokrywa się z naszym stanowiskiem.”

-„Natomiast nazywanie Polski, Polaków jako tych, którzy uczestniczyli w Holokauście – uważam że to jest niepotrzebne, przedwczesne” – powiedział minister.

-„Powinniśmy dążyć do pewnego porozumienia; najpierw rozmawiać, a później dążyć do wypracowania stanowiska w tej sprawie” – dodał minister.

Zauważył, że w Irazelu toczy się kampania wyborcza i „musimy też brać poprawkę na pewne sformułowania polityków izraelskich„, które – według szefa MSZ są kierowane są nie tyle do Polski, ile do swojego elektoratu.

Czaputowicz zaznaczył wówczas, że MSZ nie pośredniczy w rozmowach dotyczących wizyty Bennetta w Polsce; głównym rozmówcą izraelskiego ministra byłoby Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W wypowiedzi przytaczanej przez Times of Israel Bennett podkreślił, iż „Polsce udowodniono, że miała udział w mordowaniu Żydów w czasie Holokaustu„. „Prawda nie zależy od (polskiej) ustawy (o IPN) ani żadnej innej” – dodał Bennett.

Oświadczył też, że wierzy, że można „zakończyć obecny konflikt z polskim rządem na drodze dialogu, a nie wymienianych w mediach oświadczeń”.

Jak podawano Bennet podczas wizyty w Polsce miałby się spotkać z wicepremierem, ministrem nauki Jarosławem Gowinem, z polskimi studentami oraz udać pod Pomnik Bohaterów Getta w Warszawie.

Nczas/ PAP