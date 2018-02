Jerzy Dudek twarzą kampanii Heinekena. Polski bramkarz zatańczył „Dudek dance” [VIDEO]

We wtorek Heineken ruszył z nową kampanią reklamową. Jej bohaterem jest były polski bramkarz Jerzy Dudek. W spocie bierze udział w pojedynku na pistolety, a w pewnym momencie zaczyna swój charakterystyczny taniec, który w 2005 roku dał Liverpoolowi FC tytuł najlepszej drużyny na Starym Kontynencie.

Portal wirtualnemedia.pl poinformował, że kampanię przygotowało pięć agencji: Publicis Italy, 2012, Starcom, Global Shopper Marketing oraz Roots PR.

Akcja nawiązuje do jednego z najdramatyczniejszych meczów w historii piłki nożnej, a jego bohaterem był właśnie polski bramkarz. Swoim charakterystycznym tańcem, nazwanym na jego cześć „Dudek dance” sprawił, że po serii rzutów karnych Liverpool FC pokonał w finale Ligi Mistrzów AC Milan. Spotkanie było o tyle niezwykłe, że do przerwy na stadionie w Stambule to Włosi prowadzili 3:0. W drugiej połowie Anglicy zdołali odrobić straty, dogrywa nie wyłoniła zwycięzcy, a w karnych błyszczał już tylko Polak.

Spocie Heinekena nie zobaczymy Dudka bluzie bramkarskiej, a w stroju z XIX w. „Nowy spot reklamowy Heinekena jest hołdem dla polskiego bramkarza, który tym występem napisał historię europejskiego futbolu” – powiedział w rozmowie dla wirtualnemedia.pl Marcin Drożyński, kierownik ds. Marki Heineken w Grupie Żywiec.

„Finał z jego udziałem był także wyjątkowym momentem w historii Heinekena, bo właśnie w 2005 roku marka została partnerem rozgrywek Ligi Mistrzów. Dlatego nie ma bohatera, który mógłby lepiej przywołać emocje tego niezwykłego sezonu” – dodał.

Zobacz: Polska będzie szukać srebra na dnie Atlantyku. „Znaleźliśmy się w elicie”

Źródło: wirtualnemedia.pl, wolnosc24.pl