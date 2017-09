„Jeśli Polska odmówi przyjęcia imigrantów, to przestanie być członkiem Unii.” Zachodni polityk straszy polski rząd

„Jeśli Polska chce pozostać członkiem Unii Europejskiej, to musi respektować decyzje Trybunału Sprawiedliwości UE. To oczywiste, to zasada państwa prawa” – powiedział minister spraw zagranicznych i migracji Luksemburga Jean Asselborn.

Asselborn odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarzy co będzie jeżeli Polska nie przyjmie imigrantów.

Luksemburski polityk wziął udział w rozmowach unijnych ministrów spraw wewnętrznych na temat migracji i walki z terroryzmem.

W środę unijny Trybunał Sprawiedliwości oddalił skargi Słowacji i Węgier na decyzję o obowiązkowej relokacji uchodźców przebywających. Sędziowie uznali, że mechanizm jest proporcjonalny. Słowację i Węgry popierała Polska.

– Jeśli Polska odmówi wykonania wyroku, to przestanie być członkiem Unii i tyle. Jeśli nie respektujemy reguł UE, to nie jesteśmy jej członkiem.

Nie wydaje mi się, żeby Polska chciała znaleźć się w takiej sytuacji. Polski rząd musi zrozumieć, że tak jak i inne rządy, że spoczywa na nim olbrzymia odpowiedzialność – powiedział szef MSZ Luksemburga.

Asselborn nie powiedział, w jaki jego zdaniem sposób UE mogłaby pozbawić Polskę członkostwa. Procedura ta nie jest znana. Można jedynie zawiesić państwo członkowskie w jego prawach.

Źródło: polsatnews.pl