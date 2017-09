Jesz ten produkt codziennie? Być może dlatego, że uzależnia jak narkotyki. Wszystko przez jedną substancję

Wielu z nas spożywa go codziennie, do kanapek, sałatek czy głównych dań. Niektórzy jedzą go na śniadanie, obiad i kolację. Wielu jest też takich, którzy lubią go smakować i nie wyobrażają sobie bez niego życia. O czym mowa?

Zdaniem naukowców z Yale ser żółty zawiera substancję chemiczną, która znajduje się w narkotykach, dlatego człowiek może uzależnić się od jedzenia tego produktu spożywczego.

Po przeprowadzeniu licznych badań naukowcy dowodzą, że kodeina, substancja, która występuje w serze, pobudza receptory opioidowe mózgu, które przyczyniają się do tego, że uzależniamy się od danej substancji.

Ser nie był jedynym produktem branym pod uwagę przez naukowców. Według ich badań także tłustsza żywność jest bardziej uzależniająca. Zjawisko uzależnienia potęguje się, kiedy mamy do czynienia z potrawami tłustymi z dodatkiem żółtego sera.

Eksperci wskazali także, że tłuszcz jest związany ze wszystkimi typami zaburzeń jedzenia, nie tylko z uzależnieniami.

Źródło: The Independent