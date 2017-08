JKM znów szokuje Unię: „Wtrącanie do więzienia związkowców to coś dobrego”. Reakcja przewodniczącego bezcenna

Podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej, Janusz Korwin-Mikke pokusił się o odważną i prowokacyjną pointę w odniesieniu do sytuacji w Kazachstanie.

Wtrącanie do więzienia związkowców to coś tak dobrego – oświadczył JKM.

Unia Europejska powinna wspierać Kazachstan, oczywiście nie można wspierać wtrącania do więzienia dziennikarzy, ale wtrącanie do więzienia związkowców to coś tak dobrego, że trzeba to wesprzeć, dziękuję – powiedział na Komisji Spraw Zagranicznych Janusz Korwin-Mikke.

Mina przewodniczącego KSZ była bezcenna. Po zakończeniu przez Korwin-Mikkego wypowiedzi, zdumiony odparł tylko – obrzydliwe.

