Już jutro Ziemia ma się zderzyć z tajemniczą „Planetą X”. Tak wygląda Koniec Świata [VIDEO]

Teorie o kolejnych końcach świata pojawiają się w mediach co jakiś czas. Zgodnie z teorią Davida Meade 23 września nastąpi koniec świata. To będzie już piąty a może nawet siódmy koniec świata w tym roku i z pewnością go przeżyjemy tak jak poprzednie.

David Meade to pisarz, który w swoich książkach skupił się na tematyce związanej z „Planetą X”.

Według niego wejdzie ona na kurs kolizyjny z ziemią na początku jesieni. Rząd amerykański ma o wszystkim wiedzieć, ale nie informować obywateli, by nie siać paniki.

Czytaj także: Już jutro koniec świata – teoretycznie możliwe, praktycznie zero szans. Dzisiaj na pewno koniec lata. Dokładnie o godzinie 22:02. Winter is coming…

Meade jest pewny, ciężko nie być, skoro swoje wyliczenia oparł na zawartym w Biblii kodzie – zapisanym oczywiście specjalnym szyfrem.

Wydaje się jednak, że pisarz czytał zbyt wiele swoich powieści i utonął w świecie fantasy. NASA kategorycznie zaprzecza istnieniu „Planety X”, o której pisze i mówi Meade.

Te i inne historie o odległych planetach to oszustwa internetowe. Nie istnieją żadne podstawy naukowe, które miałyby je poprzeć. Gdyby Planeta X zmierzała w stronę Ziemi, astronomowie już dawno by ją namierzyli – napisano na stronie amerykańskiej agencji.

Jedyny Koniec Świata, który jest zarówno dziś i będzie istniał też jutro to ten położony w województwie wielkopolskim. Wygląda ona następująco:

Dla spragnionych jednak nieziemskich teorii udostępniamy też film o spodziewanym jutro końcu świata: