Już niedługo powstanie film o Ludwigu von Misesie

Choć Ludwig von Mises niewątpliwie należy do najwybitniejszych postaci w historii ekonomii, to jego osoba cieszy się szeroką popularnością i uznaniem jedynie w wąskich kręgach ekspertów i entuzjastów. Powstający film ma to zmienić i przybliżyć postać oraz osiągnięcia tego niezwykłego człowieka szerszej publiczności.

Autorzy Mises the Movie zdradzają, że film będzie skupiał się nie tylko na jego filozofii, pracy i pomysłach takich jak prakseologia, teoria monetarna czy cyklu koniunkturalnego, ale również obszernie przedstawi życie Misesa.

Zdjęcia będą kręcone w kluczowych w życiu głównego bohatera miejscach. Czyli we Lwowie, Wiedniu, Nowym Jorku, Waszyngtonie i Auburn. W filmie pojawią się wypowiedzi ekspertów w dziedzinie prac Misesa i bliskich mu ludzi. Całość zostanie wzbogacona zdjęciami z ówczesnej epoki, animacjami, oraz muzyką skomponowaną specjalnie na potrzeby filmu.

Oficjalna premiera ma mieć miejsce w Krakowie lub Wiedniu. Druga odbędzie się w USA. W ramach promocji i dotarcia do widowni międzynarodowej materiał będzie można obejrzeć również na YouTube w trzech wersjach językowych – polskiej, angielskiej i chińskiej.

Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o pracy Ludwiga Misesa, jego życiu i związkach z Polską zapraszamy wkrótce do kin lub na YT.

