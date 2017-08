Kaliber 50 vs butle gazowe, tytanowa płyta, wizjer czołgowy i szyna kolejowa. Robi wrażenie [VIDEO]

Edwin Sarkissian lubi strzelać. Szczególnie do nietypowych celów.

Edwin mieszka w Kalifornii i jest zapalonym strzelcem.

Jego kanał na portalu You Tube zdobywa coraz większą popularność.

Nie bez przyczyny.

Edwin lubi sobie postrzelać do najdziwniejszych celów z rożnej broni.

W wolnej chwili bierze broń i jedzie na pustynię, gdzie może bezpiecznie walić do wszystkiego co mu wpadnie do głowy.

Jednak szczególnie upodobał sobie strzelanie nabojami .50 BMG.

To standardowy nabój wielkokalibrowy NATO. I trzeba przyznać że jest skuteczny.

Zobacz jak Edwin rozwala butle gazowe, tytanową płytę, czołgowy wizjer i szynę kolejową.

Więcej filmów znajdziesz na kanale YouTube Edwin Sarkissian.