Kamery nagrały gigantyczny karambol w USA. „Śnieżna masakra”. Na autostradzie zderzyło się kilkadziesiąt samochodów [VIDEO]

W poniedziałek, w amerykańskim stanie Iowa, doszło do gigantycznego karambolu. Wzięło w nim udział ponad siedemdziesiąt samochodów, jedna osoba poniosła śmierć. W sieci pojawiło się dramatyczne nagranie ze zdarzenia.

Film w internecie udostępnił stanowy departament transportu. Nagranie pochodzi z przydrożnych kamer. Po pierwszym zderzeniu, samochodom udawało się na początku wymijać uszkodzone auta. Natężenie ruchu było jednak duże, a widoczność i warunki na drodze fatalne. Chwilę później kolejne auta z impetem zaczęły wjeżdżać na siebie, niektórym udało się uciec z drogi.

W karambolu wzięło udział w sumie ponad 70 samochodów. Jedna z poszkodowanych poniosła śmierć.

Zobacz: Niesamowite nagranie. Wjechał quadem na całkowicie pionową ścianę [VIDEO]

Authorities in Iowa say one person died and several others were hurt after dozens of vehicles collided along a snow-covered stretch of Interstate 35 near Ames. pic.twitter.com/wGPyzk1pMl

This is amazing video of a 50+ vehicle accident on I-35 near Ames, Iowa. Police officer says "This is unlike anything I've ever seen." Entire video runs over 2 minutes. This clip shows last :52 seconds showing two 18 semis that also lose control. (Iowa Dept of Transportation) pic.twitter.com/ufCIBZfxlO

— Bill Harris (@BillHarrisTV) February 7, 2018