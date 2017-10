Katalonia: możliwy brutalny scenariusz. „Na straży integralności terytorialnej państwa stoi armia”

Dialog Katalonii z Madrytem w obecnej sytuacji byłby trudny; wszystko będzie zależało od władz Katalonii, które najprawdopodobniej ogłoszą niepodległość. Możliwy jest brutalny scenariusz – powiedziała dr hab. Małgorzata Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego.

Myśliwiec, autorka m.in. publikacji „Katalonia na drodze do niepodległości?”, oceniła we wtorek, że po niedzielnym referendum ws. secesji Katalonii, w czasie którego wysłane przez władze centralne siły bezpieczeństwa brutalnie interweniowały, dialog hiszpańskich władz centralnych z rządem Katalonii „raczej byłby trudny”.

Czytaj też: Matka natura jest niesamowita. 230 niedźwiedzi w Rosji. Takiego skupiska drapieżników nie obserwowano od lat [VIDEO]

-„Obawiam się, że po niedzielnych wydarzeniach woli do dialogu ze strony obecnych władz Katalonii, które w tak zdecydowany sposób dążyły do referendum, może nie być” – mówiła ekspertka z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Możliwie najlepszym politycznie rozwiązaniem sytuacji w Hiszpanii nazwała „jak najszybsze rozpisanie legalnych wyborów do regionalnego parlamentu, przeprowadzonych absolutnie zgodnie z wszelkimi przepisami prawa, w których mieszkańcy Katalonii mogliby się opowiedzieć za programami ugrupowań, które albo popierają, albo nie popierają” niepodległości tego regionu autonomicznego.

Zdaniem Myśliwiec teraz rozwój sytuacji będzie w pełni zależał od postępowania władz regionalnych, które „wyraźnie zapowiedziały ogłoszenie niepodległości„. „Podejrzewam – mówiła ekspertka – że najpóźniej jutro będziemy tego świadkami, bo władze regionalne już zapowiedziały, że jutro zbierze się kataloński parlament„.

Jak tłumaczyła, „ogłoszenie niepodległości nie jest nielegalne z punktu widzenia prawa międzynarodowego, ale jest nielegalne z punktu widzenia prawa hiszpańskiego„. „Pozostaje pytanie – dodała – czy jakiekolwiek państwo na świecie Katalonię uzna, jak zareaguje Madryt i czy ta reakcja znowu nie będzie brutalna„.

Myśliwiec wśród „najbardziej czarnych scenariuszy” wymieniła rozwiązania przewidziane w dwóch artykułach hiszpańskiej konstytucji. Jeden z nich to „art. 8, według którego na straży integralności terytorialnej państwa stoi armia„.

-„Byłby to scenariusz czarny, brutalny, aczkolwiek jest on możliwy” – oceniła. Przywołując z kolei o art. 155 ustawy zasadniczej, powiedziała: „Jeżeli władze wspólnoty autonomicznej złamią przepisy konstytucji, a ewidentnie z tym mamy do czynienia, a także nie będą przestrzegały prawa zawartego w innych ustawach, a miało tu miejsce np. naruszenie ustawy o różnych formach referendum, to po uprzednim napomnieniu prezydenta wspólnoty autonomicznej, co także już zostało przez Madryt zrealizowane, rząd centralny może podjąć środki konieczne do ustabilizowania sytuacji„.

Ekspertka tłumaczyła, że jest to „bardzo enigmatyczny zapis” i jego znaczenie „będzie zależało tylko i wyłącznie od (premiera Hiszpanii) Mariano Rajoya„. „Jeżeli uzna on za stosowne użycie jakiegoś przymusu bezpośredniego, to i z tym możemy mieć do czynienia” – powiedziała Myśliwiec. W rozmowie podkreśliła jednak, że „zarówno do Katalończyków, jak i do Hiszpanów czuje dużą dozę sympatii” i ma nadzieję, że sytuacja zostanie rozwiązana w inny sposób.

Zapytana, czy niepodległa Katalonia przetrwałaby poza Hiszpanią, Myśliwiec odpowiedziała:

-„Po odprowadzeniu wszystkich należnych Madrytowi podatków Katalonia ma budżet regionalny na poziomie mniej więcej jednej trzeciej (budżetu) państwa polskiego, przy 7 mln mieszkańców”. „Myślę, że przy rozważeniu przypadku, w którym Katalonia nie musiałaby odprowadzać podatków do Madrytu, (…) odpowiedź na to pytanie jest absolutnie jasna” – dodała.

Katalonia oczywiście mogłaby na początku mieć „bardzo poważne problemy gospodarcze” – sądzi ekspertka – m.in. ze względu na ograniczone zaufanie do nowego podmiotu, jego władz, przepisów prawnych, ze względu na znalezienie się poza Unią Europejską.

-„Nie zmienia to faktu, że takie państwo po trudnym okresie przejściowym mogłoby, przynajmniej ekonomicznie, dosyć dobrze funkcjonować” – oceniła Myśliwiec. Zaznaczyła również, że w „mało prawdopodobnym na tym etapie przypadku„, gdyby Katalonia porozumiała się z Madrytem ws. niepodległości, dążenie do pełnej autonomii musiałoby być procesem rozpoczętym od okresu przejściowego, tak jak było wówczas, gdy wspólnoty autonomiczne powstawały – „środki i kompetencje były przekazywane stopniowo„.

Podkreśliła, że oczywiście Katalonia, której wpłaty do budżetu państwa stanowią 20 proc. PKB, jako bogaty region traci na zasadzie solidarności w państwie, wpłacając na fundusz wyrównawczy, z którego środki kierowane są do biedniejszych regionów Hiszpanii.

Sytuację władz Katalonii zestawiła jednak z realiami polskimi: „o ile polski samorząd – mówiła – ma bardzo nieduże stawki podatku wyłącznie PIT i CIT zebranego na swoim terytorium, które może sobie zostawić, i zupełnie nie partycypuje w podatku VAT czy w akcyzie, tak w Hiszpanii wspólnota autonomiczna zostawia na swoim terytorium np. 50 proc. podatku VAT, o czym polskie samorządy mogą tylko pomarzyć„.

Przeczytaj też: W kierunku Ziemi leci asteroida. Zostało tylko 9 dni, a NASA nie wie, co się dzieje [VIDEO]